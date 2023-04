Critican a Adamari López por su ropa en su regreso a ‘Hoy Día’: “¿Por qué se viste tan feo?”

Adamari López regresó a ‘Hoy Día’ tras haber estado ausente por vacaciones y luego por haber dado falso positivo en una prueba de COVID. La boricua al volver al programa de Telemundo lució un conjunto de manga largas y short que desencantó a más de uno de sus seguidores.

Ella con mucha emoción manifestó su regreso, pero recibió duras críticas por este atuendo en tono verde y encajes. Los internautas señalaron que esa ropa no le favorecía de ninguna manera y otros destacaron que tampoco la ayudó la manera en la que posó para la fotografía publicada, la cual también acompañó de un video desfilando.

“Hermosa mujer pero porque se viste tan feo? Ella es angelical pero no escoge bien lo que se pone no la favorece”, “Siempre te ves bella, pero esa ropa está horrible”, “Mumm se ve grande el short”, “En verdad no he visto una vestimenta que le quede bien”, “Que fea la ropa más llama la atención eso y la la foto no le favorece en nada se le ve rara las piernas” y “ Que feo se le ve esa ropa” son algunos de esos comentarios que le han dejado a la presentadora de televisión.

Adamari López de manera frecuente se mantiene en el ojo de la opinión pública y de manera frecuente tambien recibe críticas por parte de sus seguidores debido a los reels que publica. Las personas dicen que ella no supera a su ex Toni Costa ni a la nueva novia de este, Evelyn Beltrán.

A tráves de audios predeterminados de Instagram, Adamari López envió lo que muchos consideran ‘indirectas’ para su ex y su novia y los internautas están cansados de esa situación.

Estosfueron algunos de los mensajes que recibió cuando dijo que ‘las mujeres no pelean por hombres’: “Desde el momento que pasan tirando indirectas ya están peliandoselos todavía”, “Ya sabes Evelyn”, “No pelean pero se la pasan con una tiradera” y “Ay actualízate tú, ya aburres con lo mismo, invéntate una nueva, no se, tus bailes, alguna receta, algo diferente ya pasa la página… aburres”.

