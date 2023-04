“Carmen and Grace”, la dramática historia de dos adolescentes de El Bronx

Compasión, coraje y deseo de ver detrás del velo de lo que se nos dice sobre las personas, los lugares y las elecciones de las mujeres en este mundo, es lo que espera la escritora Melissa Coss Aquino que los lectores se lleven después de conocer su libro “Carmen and Grace”.

“Espero que los lectores se sientan animados por Carmen y Grace, su coraje y amor mutuo, y con suerte inspirados para mantener vivo su propio amor, la chispa interior que nos hace querer ser y hacer cosas hermosas y poderosas, incluso si no siempre tenemos éxito”, señala Coss Aquino.

La obra debut de la escritora puertorriqueña tardó tres décadas en hacerse. Cuando Coss Aquino tenía 23 años, comenzó a pensar en una historia: dos primas adolescentes en El Bronx, involucradas en el tráfico de drogas a una edad temprana, un futuro que no habían imaginado y en el que debían luchar para realizar sus propios sueños y ambiciones.

El libro fue publicado por la editorial William Morrow./Cortesía

“La idea se me ocurrió mientras caminaba por Grand Concourse. Era 1993. Tenía veintitrés años. Me gradué de la universidad en 1991. Tenía un nuevo matrimonio, un bebé recién nacido, un trabajo estresante que amaba, y dos primos adolescentes que vivían conmigo. Fue mucho para navegar. Supe casi de inmediato que no tenía la madurez ni la distancia para escribir la historia tal como la veía en mi mente”, recuerda sobre los inicios del libro.

No fue sino hasta el 2020, cuando la pandemia y la pérdida de sus padres y otros familiares la empujaron a hacer realidad la escritura de la historia que venía rondando en su cabeza por muchos años, y que acaba de ser publicada por la editorial William Morrow.

La novela es un drama sobre el vínculo inextricable entre dos mujeres jóvenes. Carmen y Grace han sido inseparables desde la infancia, sobrevivientes de una crianza marcada por el abandono y la adicción, hasta que una mujer llamada Doña Durka irrumpe en sus vidas y lo cambió todo.

“Las relaciones entre los personajes son una historia diferente. Creo que cada una tiene un punto de presión a lo largo de una parte del viaje de descubrir cómo marcharse, o cómo quedarse y sobrevivir, y cómo diferenciar el amor del miedo como motivo de quedarse o irse”, explica la autora poseedora de un Doctorado en Inglés del The Graduate Center, CUNY y que actualmente se desempeña como Profesora Asociada del Bronx Community College.

Una conmovedora meditación sobre las elecciones de las mujeres y el legado de la violencia, tan dura y tierna como sus dos personajes principales, Carmen y Grace.

“Fui cambiado al escribir este libro, y espero que pueda tocar a los lectores en la forma en que me tocó a mí”, concluye Coss Aquino, quien se encuentra trabajando en una obra de memorias sobre El Bronx y Puerto Rico, relacionada con su familia.