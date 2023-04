Malibú Barbie Café abrirá de manera temporal en Nueva York y Chicago

En medio del furor que está causando Barbie, la película más esperada del año, Malibú Barbie Cafe, abrirá en Nueva York y en Chicago este verano.

El Malibu Barbie Cafe es un café emergente inspirado en la década de 1970 en Malibú, California, con un mar de colores optimistas de Barbie, motivos playeros relajados y mucho glamour retro. En el restaurante encontrarás fotografías inspiradas en Barbie Malibu.

En el restaurante también encontrarás la icónica Barbie Box de tamaño real con quien fotografiarte con tus mejores poses. Podrás entrar en una caja de muñecas Barbie de tamaño completo con tus mejores amigas.

Será el equipo de Bucket Listers quien se encargue de darle vida al Malibu Barbie Café que se plantea como un restaurante familiar que “permite a los huéspedes experimentar la mejor forma de cena inspirada en Barbie”.

En el lugar se puede solicitar comida rápida e informal creada por la semifinalista de MasterChef, Becky Brown. El menú incluye postres y una variedad de bebidas, elementos clásicos con un toque único inspirado en Barbie.

Entre los elementos del menú se incluyen panqueques Pacific Paradise, ensalada West Coast Wave Wedge y un California Dreamin’ Club Sandwich. Entre los postres, podrás elegir un helado Anything is Possible.

En el restaurante emergente, los fanáticos también pueden obtener productos exclusivos de Barbie.

El Malibu Barbie Cafe abrirá sus puertas en Nueva York del 17 de mayo al 15 de septiembre. En Chicago, el restaurante emergente abrirá del 7 de junio al 15 de septiembre.

Debido a que las reservas para los restaurantes emergentes tienden a agotarse rápidamente, quizá desees unirte a la lista de espera para ser de los primeros en saber cuando salen a la venta las entradas.

Tanto en Nueva York como en Chicago, los restaurantes Malibu Barbie Café manejarán los mismos costos. Los precios van desde $35 para niños y $50 para adultos. Cada compra de boletos incluirá un asiento reservado, una ventana de tiempo garantizada para cenar y elección de plato principal y acompañamiento.

