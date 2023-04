Jennifer López lanza línea de bebidas alcohólicas llamada “Delola”

Jennifer López está lanzado una línea de cócteles premium listos para beber a base de bebidas espirituosas y bajas en calorías.

La nueva marca de bebidas con la que JLo incursiona en el negocio del alcohol de llama Delola. El nombre de la línea de cocteles proviene de “Lola”, el apodo entre amigos cercanos de la cantante y actriz, un lado más despreocupado.

Para el lanzamiento de sus bebidas, López se inspiró en la costa italiana, uno de sus lugares favoritos para relajarse. La campaña de Delola se fotografió en Italia, la cantante quería abarcar la esencia de sus viajes allí.

“Los refrescos eran muy populares allí. Y siempre tenía mi traguito conmigo en el barco para mis viajes de cumpleaños y cosas así”, dijo JLo a People. “Para alguien que nació en el Bronx y nunca se subió a un bote ni hizo nada por el estilo, evoca este tipo de estilo de vida glamoroso aspiracional, pero también algo muy pacífico, relajante y terrenal”, agregó.

Los cocteles están envasados en botellas de vidrio de 750 ml, una presentación ideal para compartir; y también se ofrecen en una presentación más pequeña de 375 ml.

Según el sitio web de Delola, Jennifer colaboró con Lynnette Marrero, nombrada Mejor Bartender del Mundo, para desarrollar los sabores “que te transporta n a tu divertida y despreocupada ‘Lola’ interior”.

Delola tiene tres variantes: Bella Berry Spiritz, hecho con bayas, hibisco y vodka premium; Paloma Rosa Spritz, elaborado con pomelo, flor de saúco y Tequila premium; y L’Orange Spritz elaborado con naranja, maracuyá y amaro premium.

Delola tiene aproximadamente 110 calorías por porción. El contenido de alcohol es casi el mismo entre los distintos sabores. Bella Berry Spritz (10.5 % ABV), Paloma Rosa Spritz (11.5 % ABV) y L’Orange Spritz (10.5 % ABV).

Las botellas de Delola de 750 mil tienen un precio minorista de $23 dólares, mientras que las botellas de 375 ml tienen un precio de $12 dólares en tiendas, restaurantes y bares de Estados Unidos.

López explicó cómo, al crear la marca de cócteles Delola, sus objetivos eran “mejores ingredientes, mejor sabor, menos calorías que los cócteles tradicionales y un simple vertido” y afirmó que quería “algo fácil, divertido, fresco y delicioso” e insistió: “Sabía que, si yo miraba, los demás también”.

Delola Spritz, la primera línea de bebidas de JLo, proviene de su nueva compañía The House of Delola. El negocio le López tiene a la compañía de bebidas Beam Suntory como inversor minoritario y distribuidor global.

Los cocteles se mantienen en tendencia, incluidos los cocteles sin alcohol. En su cuenta de Instagram, Jennifer López fue criticada por algunos usuarios, quienes esperaban que las bebidas lanzadas no contuvieran alcohol, puesto que la cantante no suele consumir bebidas alcohólicas.

“¿Por qué no crear una marca de NA (sin alcohol) teniendo en cuenta que has sido franco sobre los efectos negativos del alcohol y que tú mismo no bebes? Esto se siente tan fuera de marca para ti, realmente curioso por qué estás vendiendo alcohol”, escribió un usuario.

