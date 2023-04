Desmantelan red de prostitución de menores de edad en hotel de Nueva York: 6 detenidos

Tres proxenetas y tres empleados de un hotel en El Bronx (NYC) fueron acusados como sospechosos de dirigir una red de prostitución de menores que incluyó obligar a una adolescente de 16 años a tener 100 “citas” en un año, alegaron los fiscales ayer.

De las aproximadamente 16 víctimas que fueron traficadas, siete eran menores de edad. Los presuntos proxenetas, junto con un gerente, un recepcionista y un guardia de seguridad en el “7 Days Hotel” enfrentan 80 cargos luego de que se presentara una acusación en la corte esta semana, dijo la Fiscalía de Distrito del Bronx en un comunicado de prensa.

Los supuestos hechos ocurrieron entre agosto de 2019 y noviembre de 2022 en el hotel ubicado en 2338 Bruckner Boulevard y en otras partes de El Bronx. Incluso un oficial encubierto de la policía de Nueva York que se hizo pasar por un proxeneta recibió tarifas de habitación con descuento a cambio de propinas en efectivo entregadas a los trabajadores, alegaron los fiscales.

Una de las víctimas fue obligada a ejercer la prostitución desde que tenía 14 años, acotó New York Post. Uno de los presuntos proxenetas, Akeem Lee (34), supuestamente la golpeó y estranguló y le advirtió que la mataría si buscaba ayuda de las autoridades.

“Este esquema involucra a proxenetas brutales y empleados de hoteles a quienes supuestamente se les pagó para que apartaran la vista de los despreciables actos de degradación contra las adolescentes y los facilitaran”, dijo el fiscal de distrito Darcel Clark, en el comunicado. “El hotel supuestamente se benefició de la trata de personas de niñas y mujeres jóvenes”.

Tres ahora ex trabajadores del hotel -el gerente Robert Olaguibel (45), el recepcionista Golam Rabbani (27) y el guardia de seguridad Patrick Walker (51)- ayudaron a facilitar la prostitución. Según los fiscales supuestamente no verificaron las identificaciones de los presuntos proxenetas o trabajadores sexuales y no instalaron una línea directa 888-373-7888 para las víctimas de la trata de personas como exige la ley estatal.

Algunos miembros de la red de prostitución supuestamente alertaban a otros asociados si la policía estaba husmeando en el hotel. Los otros acusados como supuestos traficantes son Marvin Flint (32) y Anthony Reyes (31).

Todos los cargos son meras acusaciones y se presume que las personas procesadas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.

Si usted es o conoce a una víctima de tráfico humano, comuníquese con la línea directa nacional 888-373-7888. También puede enviar un mensaje de texto con la palabra “HELP” al 233733 (BeFree). Si tiene una emergencia llame a 911 o acuda al departamento de policía local.

En febrero un miembro de la pandilla Crips fue acusado de promover la prostitución de mujeres, incluida una niña de 14 años, a las que obligada a vivir desnudas en una casa en Staten Island (NYC) y atenderlo como sus sirvientes, según una acusación federal.

En enero Lawrence Winslow y Alan Velvett fueron sentenciados a 10 años de prisión tras declararse culpables por violación y tráfico sexual de tres menores en Queens (NYC). Las niñas tenían 13, 14 y 15 años en ese momento.

En un caso similar, en diciembre se anunció que dos hombres de Nueva Jersey se enfrentaban a largas sentencias acusados de producir pornografía infantil y tráfico sexual de menores.

En el otoño el propietario de un motel en Long Island (NY), su esposa, su hijo y un empleado fueron detenidos y acusados de permitir el tráfico sexual en sus instalaciones.

Previamente en junio una pareja hispana fue procesada en Manhattan (NYC) como sospechosos de usar la violencia para obligar a las mujeres a prostituirse y vender contenido sexual en OnlyFans.

En febrero de 2022 Birmania “Nancy” Rincón, una ex residente de Teaneck (NJ) que había huido a Colombia, fue arrestada al regresar al país como sospechosa de dirigir una red de prostitución en Nueva York y Nueva Jersey con mujeres latinas. Ese mismo mes cinco integrantes de una familia mexicana que operaban una red familiar de tráfico sexual desde México a NY y otros estados fueron sentenciados a largas penas de prisión.

A fines de 2021 la fiscal Melinda Katz alertó que gran parte de la actividad de tráfico sexual ocurre cerca de los centros de transporte, incluyendo aeropuertos. Y señaló que los hoteles “dan una sensación de anonimato”. Reiteradamente se ha dicho que Queens es la capital de la prostitución disfrazada de masajes en EE.UU.

El Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC) alertó desde 2020 sobre un aumento en los casos de pornografía infantil durante la pandemia por el mayor tiempo de adultos y niños en línea.