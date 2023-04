New York City FC sigue sin salir de la mala racha y empata con el Atlanta United [Videos]

Foto: Kevin C. Cox / Getty Images

El New York City FC volvió a casa luego de dos jornadas pero no pudo evitar tener un complicado partido en el que no logró pasar del empate 1-1 frente al Atlanta United y extendió su racha de partidos sin ganar a tres, esto pese a haber hecho importantes incorporaciones en las últimas semanas.

Fiel a lo que han sido la mayoría de los partidos del NYCFC esta temporada, gran parte del juego se efectuó en el medio del campo pero con ciertas ocasiones de peligro generadas por ambos equipos, pero que no lograron terminar en gol. Muchas de estas por imprecisiones en los tiros.

Las primeras emociones llegaron en el segundo tiempo cuando, al minuto 70, el Atlanta United inauguró el marcador con un tanto del griego Georgios Giakoumakis, quien fue asistido por un centro desde el corner jugador más destacado del equipo en lo que va de campaña, el argentino Thiago Almada.

Pero el equipo neoyorquino no bajó los brazos y rápidamente dio un golpe de autoridad como local, igualando las acciones al minuto 72, con un gol del delantero brasileño Gabriel Pereira, que había entrado poco antes. El pase del gol fue del joven esloveno Mitja Ilenic.

Tras generar esta importante reacción en el marcador, el City no consiguió aprovechar el momento para ir a por la victoria y el juego se volvió a tornar lento con el esférico moviéndose principalmente en la zona medular, pero sin generar peligro inminente.

Con este resultado, el New York City queda ubicado en la séptima posición de la Conferencia Este con nueve puntos, mientras que el Atlanta United se encuentra en el tercer lugar con 14 unidades, ambos clubes con siete juegos.

