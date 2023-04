Aseguran que Will Smith miente y no ha buscado a Chris Rock para hablar sobre la bofetada que le dio en los Oscar

El hermano de Chris Rock asegura que Will Smith miente, pues no ha buscado al comediante para hablar sobre la bofetada que le dio en los premios Oscar.

Según NME, Tony asegura que Smith miente acerca de comunicarse con Rock para disculparse por el incidente.

“Eso no era cierto. Creo que, dos noches después, dijo: ‘Me acerqué a Chris y él no quería hablar’. Eso no era cierto”, dijo a BigBoyTV.

Al decir que esperaba recibir también una disculpa de Smith, Tony, quien apareció en la película ‘Hitch’ de Smith de 2005 dijo que no es necesario, pero pensó que tendría la cortesía.

“Mi número de teléfono nunca ha cambiado. Entonces, pensé que recibiría una llamada telefónica un día como, ‘Ay, solo hablemos tú y yo’. No ha sucedido, así que supongo que no va a suceder”, indicó.

En la ceremonia del año pasado, Will Smith irrumpió en el escenario y golpeó a Chris Rock después de que el comediante hiciera una broma sobre la esposa de Smith, Jada Pinkett Smith.

Tras una serie de disculpas, dirigidas a Rock y los organizadores, Smith renunció a la Academia. Más tarde se le prohibió asistir a todos los eventos de la Academia durante 10 años.

Recientemente se informó que Smith ha “intentado sin éxito” hacer las paces con Rock desde el incidente, y People afirma que Smith se ha “sentido terrible durante tanto tiempo” por el incidente.

