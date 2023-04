Identifican a las cuatro víctimas fatales del tiroteo masivo en banco de Louisville, Kentucky

Las autoridades de Louisville, Kentucky, identificaron a las cuatro víctimas fatales del tiroteo masivo registrado este lunes en un banco a manos del ex empleado bancario Connor Sturgeon, de 23 años, quien fue abatido por la policía.

La policía identificó a Tommy Elliott, de 63 años, quien era vicepresidente senior del Old National Bank, Jim Tutt, de 64, que se desempeñaba como ejecutivo de mercado, Joshua Barrick, de 40, otro vicepresidente senior, y Juliana Farmer, de 45, especialista en préstamos comerciales.

“Tommy Elliot me ayudó a construir mi carrera de abogado, me ayudó a convertirme en gobernador, me dio consejos sobre cómo ser un buen padre”, declaró el gobernador de Kentuvky, Andy Beshear, quien era su amigo. “Estas son personas insustituibles e increíbles que un terrible acto de violencia nos arrancó a todos”.

El suceso que sacudió Kentucky ocurrió alrededor de las 8:30 a.m., cuando Sturgeon abrió fuego en una sala de conferencias del primer piso del Old National Bank, en el centro de Louisville, indicó la policía.

Tras los hechos, nueve heridos, incluidos dos policías, quienes fueron trasladados de urgencia a un hospital local.

El oficial Nicholas Wilt, de 26 años, recibió un disparo en la cabeza y estuvo en estado crítico el lunes por la tarde, siendo recientemente reclutado al graduarse de la academia de policía hace un mes.

Asimismo, otras dos víctimas se encontraban en estado crítico, y tres estaban estables pero recibiendo tratamiento, apuntó la policía.

Según la policía de Louisville, el pistolero esa un exempleado del banco, quien murió, aunque no se ha determinado si fue por suicidio o si los agentes que respondieron le dispararon en un breve tiroteo.

Con información de New York Post

Sigue leyendo:

• Ron DeSantis firma ley para permitir porte de armas sin permiso en Florida

• Cuántos tiroteos masivos como el de Nashville ha habido en EE.UU. en 2023

• Al menos un herido de gravedad tras tiroteo en un centro comercial en Virginia