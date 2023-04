Esposo de Maribel Guardia asegura que ella “está destrozada” tras la muerte de Julián Figueroa

El mundo del entretenimiento este lunes llora la partida física de Julián Figueroa, hijo de Maribel Guardia y Joan Sebastian, hecho que sin duda ha consternado a más de uno, tras ser hallado muerto en su residencia en México. A su vez, la madre reveló el motivo de la muerte de su único primogénito.

Marco Chacón, quien es el esposo de la también cantante, este lunes ofreció declaraciones a la prensa, pues estaban atentos a cualquier novedad que pudiesen obtener tras la muerte de Julián, tomando en cuenta que Guardia pidió “comprensión” en medio del dolor que estaba atravesando. Sin embargo, él aclaró que el joven de 27 años no había presentado inconvenientes de salud más que el de la pandemia.

“No había tenido problemas de salud, tuvo covid-19 hace poco, nunca le había dado y le dio hace poco”, expresó frente a las cámaras del ‘Programa Hoy’.

Chacón aprovechó para mencionar que no había podido dormir, tras todos los trámites que tuvieron que realizar para trasladar el cuerpo de la casa al lugar que la familia decidió, debido a que han preferido mantener todo muy privado.

Además, explicó que a Julián siempre le tuvo gran estima, y es que lo crió desde que tuvo 2 años y lo vio crecer y convertirse en el hombre que llegó a ser. Por ello, terminó rompiendo en llanto frente a las cámaras que estaban en el lugar y no pudo seguir hablando.

“Estamos en shock, no me cae el 20, no he dormido. Es algo inesperado, la verdad no tengo mucho qué decir. No estoy bien. Estoy con él desde los 2 años, es una locura que se nos adelante tan joven“, dijo.

¿Cómo se encuentra Maribel Guardia?

El esposo de la actriz se disculpó con los reporteros que estaban en el lugar, debido a que aseguró que no tendrían las declaraciones que necesitaban para poder armar la nota para los medios en los que trabajan. Sin embargo, explicó las condiciones en las que está Maribel y es que respondió:

“Ella no está bien, está destrozada”.

