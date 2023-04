Francisca Lachapel y su hijo son criticados por la apariencia de su cabello tras la visita a la Casa Blanca

La presentadora Francisca Lachapel el pasado lunes compartió en su cuenta de Instagram un momento bastante especial, debido a que posó junto a sus familiares frente a la Casa Blanca ubicada en Washington para cumplir con la tradición ‘Easter Egg Roll 2023’. A su vez, manifestó lo emocionada que se encontraba por la transmisión especial que realizó para el programa matutino de Univision.

“Mi familia y yo fuimos invitados a la emblemática tradición de la carrera anual de huevos de pascua en la Casa Blanca. White House Easter Egg Roll 2023. Una tradición que se lleva a cabo desde 1878.

¡Que honrados nos sentimos! Además de que transmití en vivo para Despierta América desde la Casa Blanca… Subreal para mi 🥰🙏🏽 ¡que emoción!”, comenzó diciendo en una publicación que compartió en la red social de la camarita.

“Me siento tan agradecida de tener la oportunidad de acumular especiales recuerdos y vivir estas únicas experiencias en la vida con mis dos personas favoritas en el mundo. Mañana les cuento todo acerca de este maravilloso día en @despiertamerica @franczampogna”, finalizó diciendo en el post.

A través de la red social de la camarita los internautas se pronunciaron por lo que vieron en la foto y varios de ellos rechazaron el cabello de la dominicana, hecho que se ha venido registrando desde el pasado mes de diciembre cuando se lo cortó. Sin embargo, no fue lo único de lo que hablaron porque también le corrigieron un error ortográfico que aún permanece en el escrito.

“Muy bonito todo pero pues una cremita para peinar para el niño no estaba mal”, “Lo siento mucho Francisca pero con ese estilo de cabello te ves el doble de mayor”, “Yo no entiendo la mamá se harta del cabello y el niño no”, “Ay muchacha, ponte un ganchito en el pelo para verte sexy chica”, “Se escribe surreal, no subreal”, “Esos cabellos son promesa”, “Hija, pero lleva ese niño a recortar, un varón con ese greñero”, “Por favor recorte ese cabello al chico”, “Francisca por favor ya vuelvo a tu pelo como lo tenías”, fueron algunas de las reacciones que se registraron en la publicación.

