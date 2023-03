Becky G recibe duras críticas por su incursión en los corridos tumbados

Lejos de detenerse un momento en medio de la tormenta por la infidelidad de su prometido Sebastian Lletget, Becky G siguió adelante con sus planes y acaba de estrenar una canción junto a Peso Pluma que lleva por nombre ‘Chanel’.

La cantante cuyos orígenes están en México incursiona con este tema en los corridos tumbados, un género tradicional y muy popular en ese país. Sin embargo, no muchos de sus fanáticos más fieles han quedado contentos con este nuevo ritmo explorado por la estadounidense.

Las críticas por esta canción no tardaron en llegar a través de las redes sociales. Sus seguidores dicen que este estilo no va con ella.

“¿Pero por qué así? no me gusta cuando cantas así. Sé que eres mexicana, pero tiralo buenooooooo”, “¿Por qué se ve tan incómodo?”, “Becky lo siento pero no suenas bien con ese tipo de género”, “No me gustó lo que escuché”, “¡¡¡Lo siento, pero Becky necesita salir con mejor música que esto!!! Este tipo de música no es para ella” y “Esta canción si suena horrible” son parte de los mensajes que le han dejado en una publicación en su cuenta de Instagram.

Becky G anunció que estrenaría este tema a pocos días de que su prometido confesara que le fue infiel tras horas y horas de rumores gracias a una cuenta fantasma en Instagram donde una mujer habló del hecho.

Hasta el momento Becky G no se ha manifestado sobre la situación, ni siquiera tras el comunicado donde su Lletget admite haberla lastimado.

En la única aparición pública que ha hecho tras conocerse la infidelidad de Lletget, Becky G ignoró a la prensa que le preguntó por la boda para la que se comprometieron hace 3 meses. Hasta el momento, se desconoce si los planes de matrimonio siguen en pie o si la relación entre el futbolista y la cantante acabó tras la confesión.

Sigue leyendo: