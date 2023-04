Hijo de Francisca Lachapel sorprende con su rutina de ejercicios y los internautas opinan

La conductora Francisca Lachapel en diversas oportunidades ha manifestado lo importante que resulta ser para ella poder compartir con su hijo Gennaro los fines de semana, al tiempo que ha explicado que es el momento donde aprovecha para hacer ejercicio junto a su esposo y el pequeño de año y medio.

A su vez, el pasado martes compartió un video en Instagram donde la dominicana luce bastante fresca y sonriente, debido a que se sentía cómoda con la rutina que le había puesto su entrenador. Sin embargo, a muchos les llamó la atención ver a Gennaro ejercitándose e intentando seguir los pasos de su madre.

Por ello, la cuenta @yaspersonaltrainer quiso interactuar con los seguidores de ambos y les consultó que quién lo hacía con más fuerza.

“¿Quién entrena más fuerte @francisca o Gennaro? 👇🏾👇🏾👦🏻Yo opino que Gennaro🤣😜 Ustedes qué dicen🤔”, fue el mensaje que acompañó la publicación colgada en la red social de la camarita.

A través de la aplicación de la camarita los internautas se tomaron el tiempo de dejar sus opiniones por lo que estaban viendo, fue así como la gran mayoría demostró su apoyo a Gennaro, al tiempo que destacaron que es muy inteligente y físicamente “bello”.

A su vez, le recomendaron a la dominicana disfrutar a su pequeño en esta etapa de su vida, debido a que serán momentos que quedarán en su memoria y no habrá manera que borren las grandiosas circunstancias vividas.

“Ese niño saldrá pelotero de grandes ligas azuano”, “Clarísimo está, Gennaro”, “Se ve que Gennaro”, “Claramente Gennaro”, “Gennaro, me fascina ese príncipe”, “Gennaro, muero con él”, “El niño tan lindo”, “Gennaro es un niño súper inteligente. Bendiciones siempre para él”, “Claro que mi hermoso Gennaro y para él es como un juego, lo amo”, “Que hermosa Francisca y Gennaro el ganador”, “Dios bendiga a ese muñeco”, “Francisca mujer bendecida por Dios, disfruta a tu niño que más sabio y bello no puede ser”, “Gennaro no está nada fácil con sus ejercicios”, fueron algunas de las reacciones que se registraron en el post.

