Julio César Chávez Jr. creyó que estaba muerto durante el año que estuvo en rehabilitación

El pugilista mexicano, Julio César Chávez Jr. decidió contar por primera vez cómo fue el proceso de rehabilitación que llevó durante un año a alejarlo del deporte, de su familia y sus amigos.

Durante una entrevista para el podcast Un Round Más de Marco Antonio Barrera, Chávez Jr. narró lo difícil que fueron esos días para él.

“Lo más difícil es también estar encerrado, pesaba que a lo mejor estaba muerto y no me daba cuenta. Te lo juro que llegué a pensar que estaba en el purgatorio. Es algo increíble, no te puedes imaginar. Llega un momento en que te cuestionas si mereces esto, pero no, aquí sigo todavía”, dijo el boxeador.

Agregó que para él fue una sorpresa estar en un lugar así, aunque lo tomó de forma positiva para mejorar.

“Estuve un año en el lugar donde estuvo mi papá, un año anexado. Tuve un proceso, un tratamiento y pues me cayó como un balde de agua helada porque nunca pensé estar en un lugar así, pero siempre he pensado que las cosas hay que tomarlas para algo bueno. Al principio decía que era bien gacho esa madre, y que cuando saliera iba matar a mi papá”, dijo en tono de broma.

Chávez Jr. también confesó que se siente motivado a regresar al boxeo, pues ese año lo ayudó a valorar aún más su legado, su vida y su familia.

