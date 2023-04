Canelo Álvarez lanza dura crítica contra Juan Manuel Márquez: “Ha sido muy crítico de mi carrera por envidia”

La carrera de Saúl “Canelo” Álvarez se ha visto fuertemente criticada en las últimas semanas luego de anunciar su pelea contra el británico John Ryder; una de las personas que más ataques ha realizado contra el futbolista mexicano ha sido Juan Manuel “Dinamita” Márquez al asegurar recientemente que no entiende su decisión de pelear contra Ryder.

El antiguo pugilista azteca aseguró que no ve “ningún riesgo” en la pelea que protagonizará el Canelo contra su homólogo británico el próximo 6 de mayo en el Estadio Akron de Guadalajara; Márquez sostuvo que el tapatío solo se dedica a buscar a rivales de bajo nivel y no a otras figuras de jerarquía como David Benavídez.

“A mí me gustaría que enfrentara a Benavidez, que es el número uno, el retador oficial. ¿Para qué darle la vuelta al asunto? ¿para qué tanto brinco, si el suelo está tan parejo? Ese tipo de peleas son las que queremos ver. En vez de una revancha con Bivol, Canelo debería pelear con Benavidez. Que también sería una gran pelea”, expresó.

Ante esta situación, el Canelo Álvarez decidió responder a dichas palabras durante una entrevista para la revista Rolling Stone; en dichas declaraciones aseguró que ‘Dinamita’ Márquez se encuentra “envidioso” de la carrera que ha alcanzado a lo largo de los últimos años.

“Mira, Juan Manuel Márquez siempre ha sido un crítico de mi carrera. Por envidia o no sé por qué. Pero son palabras que no me afectan y que no tomo mucho en cuenta. Es de causar lástima que un peleador como lo fue él envidie a otro mexicano y todo lo que está haciendo, él lo sabe y no lo puede aceptar. Creo que no hay que ponerle mucha atención a personas como él, que están podridas de su cabeza”, resaltó.

Actualmente el pugilista mexicano se encuentra en su proceso de preparación para encarar su ansiada revancha contra el ruso Dmitry Bivol para demostrar que es uno de los mejores boxeadores de la actualidad.

