Amigo de Dani Alves rompe el silencio y asegura que la mujer lo buscó en la discoteca: “Ella se acercó a él bailando y rozándose”

Han pasado casi cuatro meses desde que el futbolista brasileño Dani Alves fue detenido por las autoridades brasileñas luego de presuntamente haber agredido sexualmente a una mujer de 23 años en la discoteca Sutton de la ciudad de Barcelona; sin embargo, su mejor amigo aseguró que todo esto ha sido una farsa en su contra.

Se trata del mejor amigo del antiguo jugador del FC Barcelona y de los Pumas de la UNAM, Bruno Brasil, quien finalmente decidió romper el silencio sobre lo que realmente ocurrió la noche del pasado 30 de diciembre.

Durante una entrevista que realizó para el programa español ‘Y ahora Sonsoles‘ el amigo del histórico lateral brasileño ofreció una declaración de los hechos que ha generado polémica; estas palabras surgen justo tres días antes de que Dani Alves vuelva a ofrecer una declaración ante la justicia.

Bruno Brasil aseguró que se trató de una relación amistosa y normal que se originó en la discoteca; sostuvo que fue incluso la presunta agredida sexualmente quien se le acercó bailando al jugador y en una actitud distendida que posteriormente fue correspondida por la estrella.

“Dani habló con todas, como yo, pero más con ella (la presunta víctima), que se acercó a él, en algunos momentos bailando y rozándose, llamando su atención. Además recuerdo que en un momento dado de la noche Dani se separó de ella para hablar con otras amigas y fue esta misma joven quien volvió a acercarse a él. Entraron y salieron por separado y pasaron unos 15 minutos”, expresó.

Bruno, que ha sido el único amigo que sigue visitando a Alves en la prisión Brians II, hizo referencia a los actos posteriores a que salieron del baño y aseguró que no notó nada extraño.

“Hablamos todo normal, no se dijo nada raro. Al salir del lavabo ella me dio un ‘give me 5’ (choca esos 5) y su prima un beso en la mejilla“, resaltó.

