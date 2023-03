Becky G estrenará una canción tras la infidelidad de su prometido: “Es mejor facturar que llorar”

Becky G no pierde tiempo y sus fanáticos, tal como Shakira nos enseñó recientemente, le dicen que las mujeres no lloran, las mujeres facturan. En medio de la crisis que llegó a su vida tras confirmarse la infidelidad de su prometido Sebastian Lletget y de la emotiva carta donde él le pide perdón por haberla lastimado, la intérprete ha decidido estrenar una nueva canción.

“Chanel” es el nombre del tema que la estadounidense estrenará junto a Peso Pluma. Este junte ha causado sensaciones en los internautas que no se lo esperaban y que ahora ansían escucharlo.

Sin embargo, la mayoría de los comentarios que ha recibido Becky G tienen que ver con el hecho de que ella no ha detenido sus planes aún cuando es incierto qué pasa con su relación y con la boda para la que se comprometió hace tres meses.

“Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan”, “FACTURA MAMIIIII”, “Haciendo dinero como deporte. Esa es mi Becky!!!” y “Queda más demostrado que las mujeres no lloramos 2023 superación y facturar” son parte de esos mensajes de aliento en medio de este momento.

Becky G no se ha manifestado públicamente sobre la infidelidad de su prometido. Hace pocos días al salir de la ceremonia de los IHeartRadio Musica Awards 2023 fue cuestionada sobre si la boda sigue en pie, pero no respondió, se subió a su transporte y se retiró del lugar.

Sin embargo, en su Instagram si dejó un mensaje que quizás, es un agradecimiento a todo el apoyo que ha recibido en medio de la tormenta. “Sin palabras, pero gracias”, escribió tras ganar el premio a Mejor Canción Latin Pop/Reggaeton del año por ‘Mamiii’.

El mensaje de Sebastian Lletget

Horas después de que se hicieran públicos los rumores de infidelidad, Sebastian Lletget decidió hablar mediante un comunicado.

“Para Becky, has sido la luz en mi vida, mi fortaleza, quien siempre me ha demostrado un amor incondicional. En lugar de honrar ese amor todos los días, he hecho lo contrario lastimándote y faltando el respeto a la única persona que amo más que a nada. Lo siento mucho y sé que tengo que hacer lo que sea necesario para recuperar la confianza y el amor que te mereces”, fue parte del mensaje que el futbolista envió a su prometida.

