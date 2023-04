‘Hoy Día’ recibe fuertes críticas a semana y media de la salida de Adamari López

El programa ‘Hoy Día’ desde que anunciaron que la puertorriqueña Adamari López no seguiría formando parte del talento que integraba el espacio matutino, ha recibido cientos de comentarios negativos en su contra porque la audiencia considera que sin ella no será lo mismo.

Este lunes el espacio de Telemundo que hace una semana realizó una modificación en su horario, compartió una publicación en la red social de la camarita, aunque tuvo poca receptividad por aquellos que los siguen en la plataforma. Los internautas se tomaron unos segundos de su tiempo para expresarse de manera negativa sobre lo que estaban viendo.

En diferentes publicaciones desde el momento en el que se supo que López no seguiría, la audiencia comenzó a escribir que prefieren ver ‘Despierta América’, programa matutino transmitido por Univision.

A su vez, los espectadores expresaron que la madre de Alaïa Costa López era necesaria, debido que le ponía “brillo” al espacio que de lunes a viernes busca entrar a los hogares para ofrecer contenido de entretenimiento desde muy temprano.

Nuevamente solicitaron la salida de Penélope Menchaca, quien desde hace algún tiempo ha sido rechazada por la audiencia y en esta ocasión la tildaron de ser una persona vulgar.

“Cero brillo el programa, ya no lo veo, me fui a ver Despierta América mejor, bye”, “Ya no veo el programa no es lo mismo sin Ada, Rashel y Daniel y esa Chiky y Menchaca dan cólera escucharlas”, “Nada que ver ese programa”, “No lo veo desde que botaron a Adamari López”, “Este programa es pura…”, “Hace falta Adamari López, ya no like su programa“, “Este programa ahora es de nacos”, “Saquen a Menchaca… esa mujer es mucha vulgaridad”, “Sin Adamari López ese programa no sirve para nada”, “Es verdad, hacer mucha falta Adamari, no entiendo el motivo de su salida”, “No lo veo ya, sin Ada no es lo mismo”, fueron algunas de las reacciones que se registraron en el post.

Sigue leyendo:

· Tras la salida de Adamari López el programa ‘Hoy Día’ anunció otro cambio y los televidentes opinan

· Adamari López ya tiene reemplazo en ‘Hoy Día’, según ‘Chisme No Like’

· Adamari López reaparece tras su salida de Telemundo y preguntan por la cara de tristeza de Alaïa