Pareja gana la lotería e invierte su premio en tratamiento para tener un bebé

Generalmente, la gente que gana un buen premio de lotería suele invertir su dinero en cosas concretas como saldar deudas, comprarse casas, autos de lujo y hacer ese viaje que tanto anhelaban; sin embargo, hay jugadores que tienen otros sueños por cumplir

Ese es el caso de una pareja británica conformada por Ellie y Cameron Hinton, que gracias a que fueron beneficiados por un premio de lotería pudieron concretar su más grande anhelo: tener un bebé.

La pareja se conoció hace más de una década, cuando ambos trabajaban en el Hospital Southmead en Bristol, y contrajeron matrimonio en 2018.

Luego comenzó un largo camino para ellos al intentar tener un hijo, ya que enfrentaron diversos problemas de fertilidad que solamente, mediante un tratamiento de fecundación in vitro (FIV) que costearon con ayuda de sus padres, pudieron darle la bienvenida a su primera hija a quien llamaron Hattie.

Pero el matrimonio deseaba concebir otro bebé, lo cual parecía imposible debido al costo del tratamiento para poder conseguirlo. Sin embargo, en 2021, obtuvieron un premio de lotería equivalente a $32,000 dólares y todo el dinero fue usado nuevamente para un nuevo tratamiento de FIV.

Fue así como en marzo de 22 se enteraron que este había sido exitoso y en noviembre le dieron la bienvenida a su segunda hija, una hermosa y sana niña de nombre Matilda.

“Matilda es una bebé muy feliz. Hattie no está muy contenta de tener que compartirme, pero se está acostumbrando a la idea. Me doy cuenta de la suerte que tuvimos de que al final funcionó, y tengo mucho respeto y simpatía por aquellos que tienen problemas de fertilidad, no es fácil”, dijo Ellie.

