Chiquis Rivera sorprende a sus fans tras usar un enterizo de cuerina con aberturas a los lados

La cantante Chiquis Rivera hace pocas semanas sostuvo un encuentro con la prensa para hablar sobre la gira que está realizando y que se llama ‘Abeja Reina’, momento donde ha aprovechado para vivir experiencias con sus fanáticos y también cantar sus mejores éxitos musicales.

Chiquis desde hace pocos meses ha mostrado lo bien que luce su esbelta y escultural figura a sus 37 años, y de forma constante muchos se preguntan cómo bajó tantas libras de manera repentina, lo que para algunos podría estar relacionado con una posible intervención quirúrgica. A su vez, lució un enterizo rojo de cuerina con un trenzado a los lados y se aprecia que no lleva puesta lencería.

“¿Chiquis en México? ¡Sí, por favor! La Abeja Reina nos lleva tras bambalinas de sus paradas de gira en México y está dando fomo mayor. Sintoniza este nuevo episodio de #ChiquisAndChill donde quiera que consigas tus podcasts”, fueron las palabras que acompañaron la publicación.

A través de la red social de la camarita, los fanáticos de la hija de Jenni Rivera se tomaron unos segundos de su tiempo para hablar sobre lo que estaban viendo compartido en su perfil, y es que varios aprovecharon para expresar su apoyo por la carrera que ha logrado construir en los últimos años.

“Ella perrea pero reza”, “‘Entre besos y copas no tiene el video musical en la playa con tus chicas?”, “Estoy listo para el tour Abeja Reina. Chiquis cuándo lo traes?”, “A lo menso es mi favorita de Abeja Reina, gritaría si la escuchara en vivo”, “Me encantó este”, “Mami toda tu discografía me la sé de memoria y te iré a apoyar a donde vengas acá en México”, “Este episodio lo fue todo”, “Yo perreo pero voy a la iglesia”, “Te amo podcast, eres el mejor, te queremos”, “Dios mío, no puedo esperar a verte en Texas. Voy a intentar a ir a tantos conciertos como pueda porque soy una Abeja Reina”, “Te queremos chula”, “Espero tener mi corona”, fueron algunas de las reacciones que se registraron en el post.

