Jugador de lotería se entera que ganó $150 mil dólares mientras estaba de vacaciones en la playa con su esposa

Un hombre de Michigan, de nombre Kim Busscher, decidió ir de vacaciones a Florida, pero antes de salir fue a comprar un boleto de lotería en una estación de gasolina. Se llevó la sorpresa de su vida cuando se dio cuenta de que resultó ganador de $150,000 dólares mientras estaba en una playa.

Busscher, que tiene 67 años y es de la ciudad de Holland, decidió comprar un boleto del juego de Powerball en una gasolinera Shell ubicada en la calle 68th Street.

Resultó que acertó los números que eligió en el sorteo del 25 de febrero. Los números fueron:11-24-58-66-67, y el número Powerball: 26.

Gracias a Poweer Play, su premio de $50,000 se multiplicó hasta $150,000 dólares.

“Cuando me di cuenta de que era el gran ganador, no podía creerlo. Le pedí a mi esposa que revisara el boleto para asegurarse de que lo estaba leyendo bien, y luego llamamos a nuestra familia para contarles las buenas noticias”, dijo el suertudo ganador, de acuerdo con Click On Detroit.

Ahora, Busscher planea donar dinero, compartirlo con la familia y ahorrar el resto de su nueva fortuna.

