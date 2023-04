Se buscan trabajadores para llenar puestos vacantes de agencias municipales de NYC: ¡Ferias de empleo ayudan!

La Ciudad de Nueva York con cerca de 350,000 trabajadores y más de 70 agencias municipales es una de las maquinarias empleadoras más grandes del país. Aunque pareciera inalcanzable para muchos profesionales o no profesionales ubicar un puesto en esta estructura, la verdad es que a través de algunas jornadas, el Departamento de Servicios Administrativos (DCAS) está acercando a las comunidades a la oportunidad de iniciar una carrera en algún servicio de la Ciudad.

En las ferias de empleo que se han venido realizando en todos los condados, las agencias que requieren personal instalan mesas en donde muestran puestos vacantes, los aspirantes se acercan y completan aplicaciones. Si en una primera instancia califican, podrían ser dirigidos de inmediato a una entrevista. E incluso salir en cuestión de horas con un nuevo empleo.

“Tenemos previsto realizar estas actividades hasta junio. En cada feria participan diferentes agencias municipales, dependiendo de sus necesidades de cubrir puestos vacantes. La gran ventaja de esta dinámica es que quien está interesado en un puesto, y aplica, puede obtener respuesta de forma inmediata”, destacó Wendys Morel, portavoz de DCAS, quien coordinada una mesa de contratación el miércoles en el Centro Comunitario Ingersoll de Brooklyn.

Estos mismos eventos se han realizado este año en Queens y Staten Island.

La programación de las ferias que están por venir, con los detalles de los empleos disponibles y las agencias municipales que están a “caza” de personal, se anuncian con anticipación a través de las plataformas digitales de DCAS.

En este caso, se exhorta a las comunidades consultar antes de cada feria, cuáles opciones están sobre la mesa y los requisitos mínimos para aplicar para cada cargo.

Las oprtunidades van desde labores de limpieza y mantenimiento hasta cargos de supervisión en oficinas. Desde jardineros hasta asociados administrativos.

Wendys Morel del DCAS asegura que estas ferias se tienen programas hasta junio. (Foto: F. Martínez)

Varios tipos de empleo

En algunos casos las posiciones son estacionales. Es decir, se requiere mano de obra para temporadas específicas. También se encuentran ofertas de carreras más estables que podrían permitir a las personas poner un pie en un empleo que definirá su vida en los próximos años.

Obviamente, dependiendo de las exigencias de cada posición, se requieren licencias, experiencia o demostrar adiestramiento en tareas específicas.

En estos casos, estos eventos tienen la ventaja que pueden ser espacios para que las personas que no apliquen o no tengan una licencia necesaria para cubrir una vacante, se preparen para la apertura de nuevas oportunidades en el futuro.

Existe de igual forma, opciones para estudiantes y recién graduados de todas las carreras.

“Se trata de una estrategia para acercar la oferta laboral de la Ciudad a las comunidades. Independientemente de que no apliquen de inmediato, tengan la información para hacerlo próximamente. En todo el universo de servicios que ofrece la Alcaldía para mantener a la Gran Manzana limpia, segura y saludable, en algunos casos solo se requieren candidatos con ganas de trabajar. Pero en otros, se requiere un perfil específico que pasa por preparación, licencias y récords académicos”, aclaró un portavoz de la Ciudad.

¿Qué buscan?

En estas ferias, agencias como el Departamento de Educación (DOE) y el Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York (NYPD) no promueven sus ‘stands’ para reclutar a docentes ni oficiales. Pero sí promueven opciones para fuerza laboral de mantenimiento y posiciones administrativas.

En cambio, en agencias como el Departamento de Protección Ambiental (DEP) con un promedio de 6,000 empleados que se encargan de garantizar que 1,1 billones de galones de alta calidad llegue a los neoyorquinos, hay decenas de posiciones vacantes en áreas muy especializadas como la química e ingeniería.

Más del 80% de los trabajos de la Ciudad requieren por ley que se tome un examen de servicio civil, estas pruebas estandarizadas ayudan a garantizar que el proceso de contratación sea justo y competitivo y que se encuentre a la persona adecuada para el trabajo. Pero hay un grupo de opciones que no requieren de esos test.

Los ingresos salariales obviamente dependen del tabulador de cada posición y de muchos factores asociados con el cargo. En general un trabajador de la Ciudad de Nueva York, no profesional, obtiene un paquete salarial con pagos por encima de $16,50 por hora, que incluye planes de seguro médico, pago de vacaciones y planes de pensión.

Los ingresos para quienes opten por cargos más especializados se mueven entre $54,100 y $83,891 anuales en promedio.

A través de las redes sociales e información oficial compartidas por la Ciudad se puede tener acceso a información actualizada de ofertas de empleos municipales. (Foto: F. Martínez)

Un par de experiencias

A las puertas de la última feria de empleos en Brooklyn muchos salían con rostros de desilusión y otros con cierto optimismo.

Por ejemplo, el colombiano Carlos Manzanares, de 21 años, asegura que estaba seguro que obtendría un trabajo en una agencia municipal para el cual calificaba “en todas las casillas”. Aunque un detalle derrumbó sus esperanzas.

“Resulta que mi permiso de trabajo por DACA se me venció. Y por mi propio descuido no lo pude renovar. Y sin eso, a pesar que tengas título y todo, no te dan estos trabajos. Es muy triste que por la misma razón miles de jóvenes quieran integrarse a servir a la Ciudad y no puedan simplemente porque las trabas migratorias se lo impiden. Hay mucha gente talentosa sin papeles que tienen mucho que ofrecer”, compartió el inmigrante a El Diario.

En otro caso, el haitiano Joseph Ranghu, de 34 años, luego de aplicar a una posición de mantenimiento para la cual tiene experiencia, le indicaron que lo llamarían en las próximas semanas.

“Cruzo los dedos para que en realidad me llamen. Necesito este trabajo”, compartió.

Hasta octubre 2022: 8% de vacantes

Algunos reportes de la Contraloría Municipal acaban de revelar que la Ciudad de Nueva York es el empleador municipal más grande del país, pero “ha tenido problemas para reclutar y retener empleados”.

También existen señales que en futuro para algunas posiciones, podría haber flexibilidad para que empleados municipales puedan cumplir sus obligaciones bajo el modelo híbrido, es decir, sin la necesidad de asistir a oficinas todos los días en horario regular.

De acuerdo con un reporte dado a conocer el pasado mes de marzo y basados en datos recopilados hasta octubre de 2022, la escasez de empleados ha llevado a varias agencias cruciales de la Ciudad a no cumplir con sus propios objetivos, según los datos recopilados del Informe Preliminar de Gestión del Alcalde.

“Hay altas tasas de vacantes en agencias de servicios sociales esenciales como llevar comidas a personas mayores confinadas en sus hogares, aprobar cupones de alimentos o solicitudes de asistencia en efectivo. Y eso baja la rapidez de estos programas esenciales”, precisó Brad Lander, el contralor de la ciudad a The New York Times.

De las 15 agencias con las tasas de vacantes de empleados más altas, nueve no han logrado cumplir con los objetivos de desempeño, lo que genera trabas para brindar servicios clave de la ciudad, según el informe.

El criterio de Lander es que con el 8 por ciento de sus empleos municipales vacantes, la ciudad de Nueva York se encuentra en medio de una crisis de contratación, incapaz de retener a sus trabajadores o contratar reemplazos.

Las razones analizadas son variadas. En primer término hay un mercado laboral muy ajustado y una “lentitud burocrática general”, para permitir que las agencias de la ciudad reemplacen rápidamente las salidas.

Requisitos básicos para trabajar para la Ciudad

Permiso de Trabajo: Para la mayoría de los trabajos, no necesita ser ciudadano estadounidense, pero todos los solicitantes deben estar legalmente autorizados para trabajar en los Estados Unidos y deberán presentar prueba de elegibilidad.

Para la mayoría de los trabajos, no necesita ser ciudadano estadounidense, pero todos los solicitantes deben estar y deberán presentar prueba de elegibilidad. Residencia en la Gran Manzana: Los requisitos varían según la vacante, aunque la mayoría de los trabajos requieren que viva en la ciudad de Nueva York.

Los requisitos varían según la vacante, aunque la mayoría de los trabajos requieren que Antecedentes criminales: De acuerdo con el portal nyc.gov.jobs podría ser elegible para un trabajo en alguna agencia gubernamental municipal si fue condenado por un delito. Pero hay excepciones. Aunque se prohíbe la discriminación contra personas previamente condenadas por uno o más delitos penales, podría ser difícil ser contratado si existe una relación directa entre el delito o los delitos cometidos y el empleo buscado.

De acuerdo con el portal nyc.gov.jobs podría ser elegible para un trabajo en alguna agencia gubernamental municipal si fue condenado por un delito. Aunque se prohíbe la discriminación contra personas previamente condenadas por uno o más delitos penales, podría ser difícil ser contratado Verificación de antecedentes: Si lo seleccionan para un empleo en la ciudad de Nueva York, lo investigarán para confirmar que está calificado para el puesto. Se le pedirá que proporcione un historial detallado de su empleo, educación y residencia. Hay que destacar que cualquier declaración falsa hecha durante la investigación puede descalificarlo para el empleo o impedirle cualquier posición a futuro con la Ciudad. Si proporciona información falsa, también podría estar sujeto a un proceso penal.

Recursos para conectar con opciones:

La puerta de entrada virtual para conocer los requisitos para trabajar en algunas de las agencias de la Ciudad de Nueva York y conocer qué pasos dar, o si necesita exámenes especiales es https://www.nyc.gov/jobs

Este portal lo puede conectar con las vacantes laborales de todas las agencias y le permite perfilar sus criterios de búsqueda basado en sus intereses. También puede consultar las ofertas de trabajo de verano y estacionales.

y estacionales. Para iniciar su proceso de postulación debe registrarse en esta pagina web y de esa forma tendrá la información detallada sobre los requisitos específicos y los salarios para cada posición vacante .

. Para más información sobre cuáles son los servicios que ofrece el Departamento de Servicios Administrativos de la Ciudad de Nueva York (DCAS) para navegar en un proceso de empleo visite: https://www.nyc.gov/site/dcas/employment/why-you-should-work-for-the-city.page

A través de las redes sociales de DCAS puede conocer con antelación las fechas y los lugares de las próximas ferias de empleo municipal. En facebook: nycdcas; también en twitter e instagram: @nycdcas

El dato:

23,000 puestos de trabajo abiertos en varias agencias de la Ciudad fue la cifra que precisó Jacques Jiha, director de la Oficina de Administración y Presupuesto ante una testificación ante el Concejo Municipal, en donde se discutía el presupuesto. Hasta ahora se desconoce cuántas plazas de trabajo en total podrá retomar la municipalidad en el próximo año fiscal.