Adamari López comparte un nuevo video: “No todo es tan fácil como parece”

La salida de Adamari López de Telemundo, sin duda, ha generado cierta conmoción no solamente en la audiencia del programa ‘Hoy Día’ también en sus fanáticos que de forma contínua se mantienen atentos a todo el contenido que ella comparte en sus redes sociales.

A su vez, la puertorriqueña desde hace varios meses ha expresado lo mucho que le agrada grabar contenido audiovisual para subirlo a Instagram, siendo así como sus más de ocho millones de seguidores se terminan riendo de los videos que ven en el perfil de la ex de Toni Costa.

Pese a su salida del mencionado canal López se ha mostrado tranquila ante la situación. Por ello, no ha considerado el hecho de no seguir grabando reels, y es que Carlitos sigue siendo su apoyo para estar con ella al momento de filmar y el pasado lunes subieron otro.

“No todo es tan fácil como parece 🤭 Diganme que lo han intentado”, escribieron en la aplicación de la camarita.

A través de Instagram, los usuarios se tomaron el atrevimiento de dejar más de 7,000 opiniones sobre lo que estaban viendo y muchos fueron bastante positivos, al tiempo que expresaron que les daba risa lo que observaban. Además, aseguraron que Carlitos le termina dando el toque que necesita.

“Estoy desactualizada, quién es Carlitos?”, “No me esperaba ese final, me encantan los dos y que claro que sí, tú puedes con todo en esta vida maravillosa”, “La sonrisa de él le da el toque”, “La risa de él, me encanta. ‘Las cosas que me haces hacer'”, “No lo vi venir”, “Qué bueno, me reí muchísimo”, “Me encanta, hacen el dúo dinámico”, “Por eso se te vuelven gays”, “A él le queda fantástico ese papel“, “Qué falta le hace un novio”, “Tremendo equipo”, “Ay se pasan, qué bueno les quedó”, “Así no se puede Adamari, pronto debajo del colchón”, “Los amé”, “Me hicieron la mañana happy”, “Ese video estuvo muy espectacular”, “Waaoo, este reel sí que está chulo”, fueron algunas de las reacciones que se registraron en el post.

