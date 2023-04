Adamari López compartirá con sus fanáticos desde el gimnasio y dicen que ahora es la competencia de Toni Costa

Adamari López está lista para compartir con sus fanáticos en un momento muy especial donde todos pondrán a sudar sus cuerpos con una gran jornada de ejercicios.

La conductora de televisión que hace pocos días dejó de trabajar en Telemundo invitó a sus seguidores a que la acompañen en el gimnasio para ejercitarse juntos y compartir un agradable momento el 29 de abril.

La invitación la hizo mientras quemaba calorías luciendo un atuendo deportivo de color verde y como es de esperarse los comentarios de los internautas no tardaron en llegar. Algunos de ellos hicieron referencia a Toni Costa, quien siendo instructor de zumba se mantiene de gimnasio en gimnasio dando clases que hacen sudar a todos los asistente con este cardio.

Dicen que ahora Adamari López es la competencia del que fue su pareja por muchos años. “Competencia de Tony” fue el mensaje que le dejó uno de sus seguidores de Instagram.

Asimismo, otra persona comentó: “Conocemos a alguien que no le va a caer nada bien esto”.

Esta es la segunda vez desde su salida de Telemundo que Adamari López aparece en este gimnasio. Hace unos cuantos días a la boricua se le vio desde ese lugar señalando que ya no hay ninguna excusa para no ejercitar. “Estoy de vuelta y ya no hay excusas para no entrenar”, dijo ella.

Sus seguidores aprovecharon la oportunidad para llenarla de elogios tras su reciente salida de Telemundo, pues ellos creen en que le irá mucho mejor en su nuevo camino.

“Esa es la actitud Ada, los tiempos de Dios son perfectos, ya ahora no tienes que levantarte tan temprano”, “Bendiciones Adamari, gracias por demostrarnos que la vida sigue pese a las cosas buenas o no tan buenas que se nos presentan”, “Hoy día perdió y tú ganaste Dios es sabio siempre nos mueve para darnos lo que merecemos eres ejemplo para muchas mujeres, siempre brillas con luz propia, bendiciones”, “Muy Ada!! Eso es Dios te vas a ir mejor como a maría celeste, a Rachel etc bendiciones“ y “A veces se nos presentan tropiezos y vicisitudes en la vida pero es de valientes salir airoso y tú eres una de ellas, échale ganas y dale con todo, que Dios sea tu guía y tu protector por siempre”.

