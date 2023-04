Adamari López confirma que quiere regresar a la televisión y asegura no estar resentida con Telemundo

Luego de que hace unos días dedicara un emotivo mensaje tras darse a conocer su salida de Telemundo, Adamari López revela cuáles son sus planes futuros tanto en lo personal como en lo profesional.

En entrevista para el programa de radio “Todo Para La Mujer”, la conductora señaló que no descarta regresar a la televisión, especialmente en México si se le da la oportunidad; sin embargo, lo que más le importa por el momento es disfrutar a su hija Alaia.

“Yo en mis redes sociales soy súper activa y me encanta hacer reels. Voy a seguirles poniendo cosas, pero también voy a seguir disfrutando con mi hija y este tiempo de descanso que también ella se merece, un tiempo para ella y yo a solas”, dijo Adamari.

Por último, la presentadora afirmó que no tiene resentimiento hacia Telemundo y que le agradece a todos los ejecutivos y compañeros de trabajo por los casi diez años que se encargó de hacerle pasar un rato agradable al público.

Infinitas gracias a Telemundo

Cuando Adamari López quedó fuera de “Hoy Día” se dijeron muchas cosas y es que nadie supo, ni ahora, por qué razón la cadena decidió no solo sacarla del “morning show” sino también de la televisora. Sin embargo, y pese a los rumores desatados y al descontento del público, la boricua se ha limitado a dar las gracias y seguir con su vida.

En Instagram esto fue lo que tuvo para decir la ex conductora del matutino:

“Mi gente linda: Con el mismo amor y cariño que he puesto desde el primer día, hoy me toca comunicarles que ya no los acompañaré cada mañana en la que ha sido mi casa. De este modo llega a su fin este hermoso capítulo de mi vida. Agradezco infinitamente a las personas que me dieron la oportunidad de desarrollarme como profesional, a todos los llevaré siempre conmigo. Les prometo que seguiré con las mismas ganas y energía para entretenerles, trabajar y dar lo mejor de mí siempre. Gracias”.

