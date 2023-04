Ángela Aguilar se deshace en elogios para su padre Pepe Aguilar al darle el Legacy Awards en los Latin AMAs

Ángela Aguilar fue la encargada de dar las palabras previo a que su padre Pepe Aguilar recibiera el reconocimiento Legacy Award en los Latin AMAs 2023. La cantante mexicana no hizo más que elogiar a su padre y mentor, quien luego dio unas sentidas palabras de agradecimiento por este homenaje recibido en la ciudad de Las Vegas.

“Cuando era niña no sabía que quería ser, pero sabía que quería ser cómo él… Es el hombre que más admiro y que más amo, es el artista que mejor nombre le ha puesto a México: mi padre y mi héroe”, dijo Ángela Aguilar desde el medio del escenario para presentar a su padre.

Una vez que la pequeña de la familia Aguilar expresó todo su reconocimiento y amor hacia su padre, este subió al escenario y con galardón en mano resalto lo importante que es para él la música mexicana, esa que con tanto orgullo disfruta, canta y vive.

“Si es legado o no es legado yo lo único que les digo es que mientras Dios me permita yo voy a seguir haciendo lo que el corazón me dice y el corazón me dique que siempre respete las tradiciones, siga adelante con la música de México que es el mariachi, la banda, la música ranchera y el legado es precisamente ese: más que una persona es la energía que significa la música regional mexicana”, expresó el mexicano con mucha emoción y en medio de los aplausos.

Pepe Aguilar recibió el premio por su legado musical en una noche donde brillaron los homenajes. David Bisbal también fue homenajeado con el premio Pioneer Award.

Durante la noche brillaron todas las presentaciones musicales que llenaron de vida al MGM Grand Garden Arena de la ciudad de Las Vegas. Algunos de los artistas que se presentaron fueron: Lele Pons y Guaynaa, Prince Ryce, Olga Tañón, Lenny Tavarez, Chiquis Rivera, Natti Natasha, Becky G, Anuel AA y muchos más.

