Delantero de Pumas de la UNAM manda potente mensaje a Diego Cocca: “Tengo el sueño de estar en la selección”

El delantero de los Pumas de la UNAM en la Liga MX, César “Chino” Huerta, se ha convertido en uno de los protagonistas del gran momento que atraviesa el equipo luego de ser el responsable de anotar gol en los últimos dos partidos en los que han salido victoriosos dentro del torneo Clausura 2023.

Su gran desempeño le ha permitido ser un referente en el nuevo estilo de juego de Antonio ‘Turco’ Mohamed e incluso ha elevado sus aspiraciones a formar parte de la Selección Mexicana en algún futuro; el jugador incluso mandó un contundente mensaje al director técnico Diego Cocca para que lo tenga en la mira de cara al Mundial de 2026 que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

“Yo creo que es la ilusión de cualquier jugador el poder vestir la camiseta de su selección y en mi caso no es la excepción. Es una ilusión y un sueño que tengo, y con trabajo y y perseverancia esperemos que pronto lo pueda conseguir”, expresó el ‘Chino’ Huerta.

Con respecto al gran momento que atraviesa, el atacante mexicano aseguró que siente una gran diferencia con respecto al inicio del torneo y aseguró que incluso “se le ha abierto el arco”; esto le ha permitido anotar más goles y apoyar a los felinos para sumar seis valiosos puntos que los mantienen en la lucha por el repechaje del torneo Clausura 2023.

“Yo creo que lo único que ha cambiado es que se me ha abierto el arco. Eso me da un poquito más de confianza porque en los otros partidos tenía la sensación de que hacía una jugada muy bien pero me faltaba el último toque. Ahora tengo que aprovechar que ando fino y seguir alargando la racha”, agregó.

Huerta fue el encargado de marcar los goles en los partidos ante Atléticos San Luis y los Diablos Rojos del Toluca, por lo que se ha convertido en una impresionante figura para la plantilla de Mohamed.

El próximo partido de los Pumas de la UNAM será ante las Águilas del Club América, compromiso en el que buscarán sumar su tercera victoria al hilo para poder lograr un cupo en la Liguilla.

Sigue leyendo:

–¿Tienen competencia? Águilas del América trabaja para mantener a Henry Martín en sus filas

–En la cima de Nueva York: Portero de Cruz Azul le pidió matrimonio a su novia en lo más alto de un rascacielos

–Jesús Angulo asegura que Tigres de la UANL está listo para la Concachampions: “Vamos a luchar por los dos torneos”