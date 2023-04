Latin AMAs 2023: Qué dice la canción que Natti Natasha escribió para Raphy Pina

Natti Natasha le dedicó la canción “La falta que me haces” a su esposo Raphy Pina, quien desde el año 2022 se encuentra privado de su libertad. El puertorriqueño es convicto por posesión de armas ilegales. Pina, además recibió su sentencia en Puerto Rico, en donde deberá cumplir 41 meses de prisión.

El famoso productor, pareja de Natti Natasha, también debe pagar una multa de $150 mil dólares, como parte de su condena. Además tendrá tres años más en libertad condicional tras salir de prisión. Pina saldrá en libertad el 21 de enero del 2025, según informó el Negociado Federal de Prisiones.

En medio de todo este caos, Natti Natasha sigue al pie del cañón apoyando a su pareja y en este tema nos encontramos de frente con los sentimientos de la intérprete quien mediante una balada nos habla sobre la pérdida y/o la ausencia de una persona.

Al finalizar su interpretación Natti Natasha dijo: “Para todas las personas que necesiten esta canción, yo no sabía que la necesitaba hasta que la creamos”. Y para Raphy, “por si me estás viendo, quiero que sepas que te amamos“.

En su tema la boricua dice:

“Otro día sin ti. Me despierto y tu no estás, pasan cosas por mi mente, me preocupa no saber cómo estarás, tal vez igual que yo sintiéndote fatal. Igual que yo con ganas de llorar; tú no sabes cuánta falta me hacés, yo no sé cómo vivir sin ti. Tú no sabes cuánto es que te extraño, yo no sé si pueda resistir. Y me hago la fuerte para que no sepas que me duele y que no sé vivir sin ti.

Tú no sabes cuánta falta me haces, y yo no sé cómo vivir sin ti. Tú no sabes cuánto es que te extraño y yo no sé si pueda resistir. Me hago la fuerte para que no sepas que me duele, que no sé vivir sin ti”.

La cantante compartió el video de su presentación en los Latin American Music Awards, en donde ella fungió no sólo como cantante sino también como conductora.

A través de Instagram con su participación musical también reflexionó sobre la misma con estas palabras: “La música siempre ha sido el medio para expresar todo lo que siento y más en un momento tan difícil de explicar como éste”. “No suelo hablar mucho, siendo esa mi manera no solo de cuidar mis sentimientos sino los de mi familia, amistades y todas las personas que aman a Raphy”.

“En esta canción no quise guardarme nada y abrí mi corazón para que pudieran entender un poco de lo que siento y lo que estoy viviendo ahora mismo. Llorar es parte de nuestra naturaleza, y más cuando se ama a esa persona con locura, sigan luchando por los amores puros”.

La reacción de Raphy Pina al mensaje de Natti

Raphy Pina sí vio la presentación de Natti Natasha y claro que reaccionó. En respuesta a la canción y a las palabras que Natti Natasha le dedicó éste dijo:

“La vida me ha puesto a prueba en muchas ocasiones, pero también me ha dado muchas bendiciones y tú eres una de ellas. La distancia también hace que el amor permanezca más cercano, lo hiciste de maravilla. Te amo ❤️. #LaFaltaQueMeHaces disponible en todas las plataformas digitales!”.

Sigue Leyendo más de Natti Natasha aquí:

· Latin AMAs 2023: Brilló el respeto, la fusión, la unión de géneros, generaciones e idiomas

· Clarissa Molina con un top presume su cuerpo en los ensayos de los Latin AMAs junto a Natti Natasha

· Natti Natasha realizó una modificación drástica en su Instagram tras su beso con Becky G