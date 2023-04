Natti Natasha realizó una modificación drástica en su Instagram tras su beso con Becky G

La cantante Natti Natasha el pasado lunes sorprendió a más de 36 millones de seguidores con los que cuenta en la red social de la camarita, al tiempo que compartió una emotiva foto que pudiera tener un mayor significado del que pareciera.

Sin embargo, todo apunta a que el próximo jueves estrena una canción, aunque hasta el momento no ha ofrecido mayores detalles. No obstante, pudiera estar relacionado con la difícil situación que le ha tocado vivir tras Raphy Pina estar en prisión por posesión ilegal de armas.

La dominicana este fin de semana ocupó los principales titulares de la prensa, debido a su beso en la boca con Becky G mientras estaba cantando ‘Sin Pijama’ durante el festival de Coachella. Por ello, llamó la atención que haya eliminado el resto de las publicaciones y dejar solamente una donde sale su rostro dibujado a mano alzada.

“Mi bebé siempre sorprendiendo con los detalles. Todavía quedan amores puros de los cuales extrañamos. El Jueves te sorprenderé yo a TI ♥️ #Lafaltaquemehaces“, fueron las palabras que acompañaron el post.

A través de la red social de la camarita, los usuarios opinaron sobre el retrato y varios coincidieron en que la hoja tenía algunas lágrimas, al tiempo que algunos manifestaron que esperan que ella se pueda reencontrar pronto con Pina fuera de la cárcel.

“Portada para un álbum please”, “Dios mío Natti y ese papel tiene gotas de lágrimas, sentí mucho esa foto”, “Espero que sea bachata”, “Tus lágrimas en la página. Fuerza hermosa, que los amores puros impulsan a que las adversidades pasen más rápido”, “Esperando que pronto estén juntos, yo también extraño sus posts”, “Lo más sencillito para otras personas, para ti es lo más valioso”, “El papel está lleno de lágrimas”, “Amor real, tú puedes guerrera”, “No me canso de decirlo, no hay nadie como vosotros”, “Jueves de visita conyugal?”, “Y me di cuenta que el amor existe”, “Así es mientras tú te besas con otra él dibuja en una hoja de papel”, fueron algunas de las reacciones que se registraron en el post.

