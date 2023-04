Natti Natasha envió un conmovedor mensaje a Raphy Pina desde los Latin AMAs

Natti Natasha no se olvida de Raphy Pina ni del gran amor que siente por él. En un momento que protagonizó la cantante dominicana durante los Latin AMAs en la ciudad de Las Vegas ella recordó al hombre que ama, quien está en prisión.

La artista y madre de Vida Isabelle le envió un mensaje al padre de esa pequeña, por si la estaba viendo por televisión. Esto lo hizo tras cantar “La falta que me haces”, un tema que está dedicado a su amado.

Fue un momento muy emotivo, en los ojos de Natti Natasha brillaba el amor mientras cantaba. Al finalizar, ella envió el mensaje a Raphy Pina: “Para todas las personas que necesiten esta canción… Yo no sabía que la necesitaba hasta el día que la creamos. Por si me estás viendo Raphy: todos te amamos”, dijo la dominicana en medio de los aplausos del público.

La reacciones de los fanáticos

La historia de amor entre Natti Natasha y Raphy Pina ha cautivado a muchos de los internautas. Desde que su romance se hizo púbico han sido sensación por sus muestras de amor y mucho más desde que se convirtieron en padres de la pequeña Vida Isabelle.

Raphy Pina de manera frecuente mostraba el día a día de su familia conformada por Natti, Vida Isabelle, Chingui, Mia y Monty, sus hijos mayores, causando que el amor de sus seguidores creciera hacia ellos y así se demostró tras esta dedicatoria de Natti Natasha en los Latin AMAs.

“Nos hizo llorar. La mejor presentación”, “Lloré y lloré Natty con fe muy pronto tu esposo estará contigo en casa”, “Mi corazón se destrozó”, “Hermosa, llore. Dios te va bendecir. Por tu gran corazón y dedicarle esa canción a tu esposo. Y pronto estará a tu lado. No dejes que el dolor te derrumbe. Recuerda que tienes una nena hermosa por quien luchar” y “Literalmente no hablo Natti, habló su corazón. Mi corazón me duele por tanto dolor, no estás sola Reina tienes el apoyo que necesitas”, le dijeron.

