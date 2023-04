Adamari López por la primera comunión de Alaïa: “Toni siempre va a ser una persona importante en nuestras vidas”

La primera comunión de Alaïa Costa López es un momento que une a la familia. Adamari López, la madre de la pequeña, habló sobre lo importante que es este evento para ella, su hija de 8 años y todo su núcleo familiar.

En una entrevista exclusiva para ‘People en español’ Adamari López aseguró que siempre ha tenido una gran conexión con Dios y el Espíritu Santo y que ha tratado de transmitirle eso a su amada hija. También de la relación con su ex pareja y de los atuendos que usará Alaïa en este día tan especial.

Toni Costa, como siempre, acompañará a su hija en este momento único en su vida. Su madre y su hermano viajaron desde España para estar presentes. También los hermanos de Adamari López y sus sobrinos. “Hay que valorar que esté toda la familia”, dice la ex conductora de Telemundo en esta entrevista.

La también actriz le dedicó unas palabras al padre de su hija ante este momento tan especial que todos están por vivir. “Toni siempre va a ser una persona importante en nuestras vidas, en la de Alaïa y en la mía porque es el padre de ella y necesitamos tener armonía para poder cuidarla, criarla y sacarla adelante”.

Además, la presentadora señaló que se siente tranquila de saber que el trabajo junto a su ex pareja rinde frutos en su pequeña Alaïa.

“Que él esté pendiente de la niña, que la lleve en las mañanas a la escuela, que juegue con ella, que ella sienta la seguridad de que su papá está ahí, a mí me da una tranquilidad enorme porque sé que estamos criando él y yo una niña con una autoestima muy alta, que sabe que aunque sus papás no están juntos estamos en armonía para ella, y que puede contar tanto con él en todo momento como conmigo”, expresó para ‘People en español’.

La comunión de Alaïa se llevará a cabo en la iglesia católica Saint Louis de Miami. La pequeña tendrá 8 cambios de ropa, revela la revista. Todos ellos fueron diseñados por la española Mar Segovia, quien viajó desde su país para vestir a Alaïa.

Además, Segovia diseñó el vestido que usará Adamari López y el cual tiene detalles tales como el que usará su hija en el momento de recibir el sacramento.

“A mí me encanta hacer el mommy and me, y sería muy lindo que en un futuro Alaïa también pueda hacer la primera comunión de sus hijos quizás con el vestido que yo me puse y que su hija, si tiene niña, con el vestido que ella hizo la primera comunión. ¡Quizás le estoy poniendo demasiada presión!”, dijo López sobre esto.

