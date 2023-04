Carmen Villalobos se pone las botas y disfruta de los paisajes de Colombia

Carmen Villalobos está de nuevo en su tierra natal: Colombia. Así lo ha presumido en su cuenta de Instagram tras un día de trabajo en el campo. La actriz, modelo y presentadora de televisión posó desde una hermosa pradera y dejó ver el atardecer, mientras el ganado estaba presente.

La colombiana apareció en compañía del especialista en moda Jorge Malavé y la maquilladora profesional Norma Jane y juntos disfrutaron de estos hermosos paisajes que ofrece Colombia en sus mágicos atardeceres.

La actriz usó un atuendo que iba de jeans, top blanco y una camisa a cuadros abierta, con botas largas hasta las rodillas y el cabello recogido. “Terminando un día maravilloso de trabajo. @normajaneid @jorge.malave. Posd: El final es lo mejor! Los quierooooooooo”, y es que al final de la galería es que se les observa a sus acompañantes, uno encima del otro, disfrutando de las vacas.

Carmen Villalobos de manera constante se mantiene muy activa en Instagram dándole contenido a sus seguidores o contándoles parte de lo que está haciendo, bien sea por trabajo o parte de su vida personal. Desde que se hizo pública su relación con Frederik Oldenburg la colombiana ha sido fuertemente criticada por la manera en la que decide presumir su creciente amor con el también presentador de televisión.

Hace pocos días fueron fuertes las críticas tras mostrarse desde una habitación bailando, dándose besos y ella siendo cargada por Oldenburg.

“¿Cómo pueden olvidar “un amor” y sentir amor por otra persona tan rápido?”, “Innecesario estos espectáculos se exhiben y luego se divorcian, el verdadero amor se comparte entre dos seres que realmente se aman, esto son payasadas”, “No sé esto es tan raro, parece que fue ayer el matrimonio con Sebastián y se juraban amor eterno y ya en menos de lo que canta un gallo ella con otro haciendo lo mismo que mostraba con su expareja, a lo que voy es que no hay necesidad de andar publicando todo tan rápido” y “Será que no se acuerda de los vídeos que montaba con el ex esposo, le cantaba y todo y ahora encaramada encima de otro”.

Sigue leyendo: