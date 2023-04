Le llueven las críticas a Cristian Castro tras una polémica aparición en un show

Una nueva polémica envuelve al cantante mexicano Cristian Castro. El intérprete apareció desde un escenario luciendo un atuendo que llamó la atención de miles de internautas: un short de licra azul al nivel del muslo y un suéter a tono fue lo que usó el mexicano en esta presentación que dio junto a la banda Miranda en el teatro Gran Rex.

Una vez que el video se viralizó en las redes sociales las críticas no pararon de llegar. Los usuarios de Instagram específicamente dijeron de todo sobre esta vestimenta de Cristian Castro en este show al que asistió como invitado especial. Las personas señalaron, entre otras cosas, que hasta perdió la elegancia que lo caracterizaba.

Estos son algunos de los mensajes más polémicos que dejaron los internautas opinando acerca de Cristian Castro: “Perdió totalmente la elegancia que a pocos les queda”, “Dios que es lo que le está pasando a la gran mayoría de famosos”, “Definitivamente la gente cuando va a la vejez se vuelve ridícula”, “Vendrán cosas peores dice la biblia”, “Sin palabras, es mejor cerrar la boca y no juzgar” y “Que le pasó a él, como tiene tiempo que la farándula no lo toma en cuenta, de este espectáculo, solo publicidad” son parte de las palabras que ha dejado el público en una publicación que hizo ‘El Gordo y La Flaca’ al respecto.

Recordemos que esta no es la primera vez que Cristian Castro es víctima de las opiniones de los internautas. En el pasado mes de diciembre cuando él publicó una foto de su rostro las críticas le llovieron: las personas señalaron los cambios en su rostro, asegurando que se había pasado de botox.

“Ojalá y sea solo un filtro”, “Tiene un aire a Walter Mercado”, “Creo que visitó al cirujano”, “Ay no, ¿pero por qué abusan del botox?”, “No se parece a él, antes era bien guapo”, “Que horrible”, “Irreconocible” y ¿Qué te pasó? No hagas locuras, eres bello, no abuses más por favor”.

