Cristian Castro hizo un striptease y dicen: “De milagro no se quedó en hilo”

Desde hace algún tiempo el cantante Cristian Castro se encuentra ocupando los titulares de la prensa por los escándalos en los que se ha visto envuelto recientemente, y esta vez no ha sido la excepción tras casi mostrarse como Dios lo trajo al mundo.

El intérprete de ‘Lloran las rosas’ este fin de semana se viralizó en las diversas redes sociales, debido a que se presentó en el show de la agrupación Miranda, momento donde él subió a la tarima para demostrar el talento por el que ha sido caracterizado en los últimos años.

Castro se montó en el escenario con un suéter azul, un bóxer del mismo tono y unos tenis. Posteriormente, procedió a quitarse la parte de arriba de su vestuario y quedar solamente con la parte de abajo de su ropa interior.

“Cuando pensábamos que lo habíamos visto todo… 😳😅🤦🏻‍♀️🤷🏻‍♀️”, fueron las palabras que acompañaron el divertido video.

A través de la red social de la camarita, los internautas se tomaron el tiempo de opinar por lo que estaban viendo y varios expresaron su rechazo a este tipo de comportamientos que tiene el cantante a sus 48 años. Por ello, destacaron que es de suma importancia anunciar el retiro de la carrera artística a tiempo.

“El físico de su madre, la personalidad de su padre”, “A veces somos tan desagradables con las personas de nuestro mundo”, “Esto se llama cuando ya se te acabó el talento y lo único que te queda es hacer el ridículo para llamar la atención”, “Así me veo yo en las mañanas buscando café”, “Las drogas haciendo su efecto”, “Por eso de jóvenes debemos ser feliz y hacer lo que nos haga sentir bien para después a la edad adulta tener este tipo de comportamientos”, “Pobre cristiano, tendrá problemas de baja estima?”, “Lo que un día fue no será”, “Pero qué necesidad? barrigón y poca mecha”, “De milagro y no se quedó en hilo”, fueron algunas de las reacciones que se registraron en el post.

