Habrá derbi de Manchester en la final de la FA Cup por primera vez en la historia: City y United definen el torneo el 3 de junio

Luego de una agónica tanda de penales, el Manchester United se impuso al Brighton (7-6) y jugará la final de la FA Cup contra el Manchester City por primera vez en la historia, Los azules estaban a la espera luego de derrotar en la otra llave al Sheffield United con marcador 3-0.

El United y el Brighton no lograron hacerse daño en los 90 minutos y se fueron a la prórroga, pero tampoco hubo aciertos al arco.

La tanda de penaltis inició muy pareja, al punto de que llegaron a la séptima ronda. Por el lado del United habían acertado Casemiro, Diogo Dalot, Jadon Sancho, Mascur Rashford, Marcel Sabitzer, Wout Weghorst y finamente Victor Lindelof fue el encargado de la diana del triunfo.

Previamente, el inglés Solly March había fallado su tiro por parte del Brighton & Hove Albion Football Club.

THE DRAMA 🤯@vlindelof sends @ManUtd to the FA Cup Final after an incredible penalty-shootout!#EmiratesFACup pic.twitter.com/zrQGpwcEnS — Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) April 23, 2023

Esta será la primera vez que Los Diablos Rojos y los Ciudadanos se enfrenten en una final de la FA Cup. Eso sí, la balanza está inclinada al equipo de Pep Guardiola que, hasta la fecha, ha anotado 27 goles en la competición y no ha recibido un solo gol. The Derby 🤩



It'll be an all-Manchester Final for the pinnacle of the 2022/23 #EmiratesFACup 🏆 pic.twitter.com/bgMobg4Qd8— Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) April 23, 2023

Así, los focos estarán puestos en los delanteros estrella de cada equipo: Erling Haaland y Marcus Rashford. El primero de ellos cuenta con 39 goles en lo que va de campaña, mientras que el segundo acumula 27.

