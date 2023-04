Benjamin Mendy del Manchester City recibe una nueva denuncia… Ahora por la manutención de su hija

Los problemas parecen perseguir al jugador del Manchester City, Benjamin Mendy, y es que luego de haber sido acusado por hasta ocho cargos de presunto abuso sexual, ahora ha sido demandado por una mujer que dice ser la madre de su hija y afirma que no le ha pagado la manutención de la menor.

El medio británico ‘The Sun’ publicó una entrevista que le hizo a Yolanda Aguera, expareja de Mendy y madre de la niña que actualmente vive en el municipio Badalona de España, y asegura que el futbolista sólo le pasa uno $442 dólares al mes, un cifra sumamente baja puesto que cobra $112,000 dólares a la semana.

“Los últimos tres años de crianza monoparental han sido difíciles. Al principio, me levantaba dos horas todas las noches para amamantar y ayudaba a cuidar a mi abuela durante el día. Desde que mi hija empezó este año en la guardería he tenido un poco más de libertad para buscar trabajo pero me tengo que centrar en trabajos que me permitan encajar en sus horarios”, expresó la denunciante.

“El dinero que paga Ben ayudará, pero me preocupa cómo voy a llegar a fin de mes y asegurarme de que a nuestra hija no le falte nada. Recibía unos 400 euros ($442 dólares) al mes de ayudas estatales que ya no recibo. Mi hipoteca es de más de 600 ($663 dólares) al mes, así que en este momento dependo de los pocos ahorros que tengo y de la ayuda de mis padres“.

Mendy conoció a Yolanda hace cuatro años aproximadamente en un hotel de moda en la ciudad de Barcelona y juntos acudieron a una fiesta en un apartamento de un amigo que tenían en común. A partir de ese momento, comenzaron a tener una relación y gestaron a la niña, por lo que el jugador nunca cuestionó su paternidad.

El lateral francés no juego con el ‘City’ desde septiembre de 2021 cuando fue denunciado por primera vez de haber cometido supuesto abuso sexual contra una mujer. Desde entonces recibió otras siete denuncias por el mismo delito, sin embargo, a mediados de enero fue declarado no culpable de seis de estos cargos.

