Steve Nash, exestrella de la NBA, pide $6.25 millones de dólares por una propiedad en Brooklyn

La exestrella de la NBA Steve Nash ha sido noticia nuevamente, pero esta vez lo es gracias al mercado de bienes raíces. El también entrenador acaba de poner en venta un townhouse que le pertenece desde hace casi tres años en Cobble Hill, Brooklyn.

Esta noticia se difunde meses después de que Brooklyn Nets lo despidiera como entrenador tras no cumplir con las expectativas en un ciclo caótico. Incluso se podría asumir que Nash solo compró esta casa porque necesitaba una residencia en Brooklyn mientra trabajaba con el equipo y, ahora que no está con ellos, no tiene sentido mantenerla.

Según ‘New York Post’, la propiedad entró al mercado con un precio de $6.25 millones de dólares. También dijeron que el entrenador espera recibir una importante ganancia, pues él pagó tan solo $4.99 millones de dólares por el lugar en noviembre de 2020.

La propiedad data de 1900 y tiene una extensión de 4,200 pies cuadrados distribuidos en cuatro plantas con cinco habitaciones, cuatro baños completos, vestíbulo, sala de estar, sala principal, comedor, cocina, cuarto de lavado y otras comodidades.

En su interior destacan detalles como pisos con tablas de roble, repisa de mármol, tragaluces, escalera escultórica y más. También ofrece grandes ventanas.

Tiene una terraza en la azotea de 800 pies cuadrados con impresionante vistas de la ciudad. También tiene una sala de estar al aire libre, área de barbacoa y otros espacios ideales para disfrutar al aire libre.

