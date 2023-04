Conoce la mansión por la que Karla Souza pagó $4.8 millones de dólares

La actriz mexicana Karla Souza ha gastado $4.8 millones de dólares en una mansión ubicada en Pacific Palisades, California. Según ‘Dirt.com’, esta propiedad fue comprada en octubre de 2022.

30 años de carrera ha dado frutos económicos para Souza, por lo que no es de extrañar que compre algunas buenas propiedades en Los Ángeles. La actriz es mayormente conocida por interpretar a Laurel Castillo en la serie de televisión dramática ‘How to Get Away with Murder’.

Souza compró esta propiedad poco antes de que vendiera otra propiedad en la misma zona por $3 millones de dólares.

Esta nueva propiedad data del año 2009 y fue construida en un lote de 0.13 acres.

De la estructura de la casa llama la atención su color verde y detalles en blanco.

La casa principal tiene una extensión de 2,870 pies cuadrados distribuidos en dos plantas con cuatro habitaciones, cuatro baños, vestíbulo, sala de estar, sala principal, biblioteca, comedor, cocina, cuarto de lavado y otras comodidades.

De su interior destaca la cocina con alacenas color blanco, encimeras con detalles dorados, barra y está equipada con electrodomésticos de alta gama de acero inoxidable.

Aunque la casa no es demasiado amplia, en comparación con residencias de otras estrellas de Hollywood, el lugar ofrece una gran habitación principal. Esta habitación tiene sala de estar, balcón privado, chimenea y un baño tipo spa con lavado doble, bañera profunda y más.

Sigue leyendo:

• Bella Poarch pagó $4.3 millones de dólares por una mansión en Pacific Palisades

• Piden $29 millones de dólares por un penthouse utilizado en la filmación de ‘Succession’

• Jim Carrey rebaja el precio de su mansión a $26.5 millones de dólares