Chiquis Rivera posó con un vestido azul lleno de transparencias y con aberturas que exhiben sus piernones

La cantante Chiquis Rivera el pasado lunes compartió en su cuenta de Instagram unas postales que la marcaron de manera positiva, debido a que manifestó que se siente enamorada de este nuevo trabajo realizado en compañía de la revista ‘Estilo DF’, a quienes además les ofreció una entrevista y dio detalles de su vida personal y artística.

A su vez, la primera foto atrajo la atención de muchos de sus seguidores de la red social de la camarita debido a que posó con un vestido azul acanalado y lleno de transparencias, además tiene una gran abertura del lado izquierdo que muestra sus piernas.

“WOW!!! 😭🤩🙏🏻🫶🏻 Estoy enamorada de estas fotos y de la entrevista que me hicieron! Algo diferente… y me ENCANTÓ! 😍🙏🏼 MIL Gracias @estilodf por todo el amor y el gran trabajo. Me sentí como una REINA! 😚👑”, fue el mensaje que acompañó la publicación.

“Hoy me siento más segura de la mujer que soy y de lo que tengo que decir a través de mis canciones. Me siento excelente, mejor que nunca en todos los aspectos. Siempre me he sentido una mujer sexy, nunca me ha faltado amor”, dijo la hija de Jenni Rivera a la mencionada revista.

A su vez, los internautas se tomaron el tiempo de resaltar lo bien que se ve en la sesión de fotos que le hicieron en México, así como hubo usuarios que le desearon lo mejor en todos los aspectos de su vida.

“Bella, bella”, “Regia”, “No sé qué le ando viendo a los vatos”, “Como lo que eres”, “Ok, super model”, “Te veo haciendo el Jolie allí”, “Te ves hermosísima”, “Chulada de hembra”, “Woow Chiquis, que bellísima estás con ese hermoso vestido, te queda espectacular y el color es divino”, “La mejor”, “No sé, pero cuando te veo mi corazón suspira”, “Se quedó con el trono”, “Diosa”, “Bendiciones, que Dios guarde lo mejor para ti”, “Eres una reina digna de admirar”, “Me enamoré”, “Qué linda”, “Eres la mejor mi reina”, “Qué bomba tan resplandeciente”, fueron algunas de las reacciones que se registraron en el post.

