En Casa con Telemundo: Madison Anderson responde, por primera vez, si tiene o no tiene novio

Madison Anderson es la ganadora de La Casa de los Famosos 3. Esto le ha valido ser merecedora del máximo premio monetario del programa que consiste en $200,000 dólares. Anderson al ser la ganadora está viviendo su primera gira de medios y por esta razón visitó programas como “En Casa con Telemundo” y “La Mesa Caliente”.

Primero llegó al programa conducido Andrea Meza, Alyda Ortiz y Carlos Adyan, en donde platicó sobre su paso por el reality de Telemundo, su amistad con Pepe Gámez y sus momentos dentro del SUM. Durante la conversación la Puertorriqueña fue muy clara al decir que su máxima era ser una digna representante de la comunidad latina, unir a la diaspora y recalcar que no se es latino únicamente por hablar español.

En la entrevista éstos tuvieron la oportunidad de realizar fuertes cuestionamientos. “¿Tienes o no tienes novio?”, fue la pregunta que le lanzó Adyan, quien además le contó a la puertorriqueña que su pareja, Conn Davis, había dejado de seguirla en Instagram cuando ésta se encontraba participando en el reality.

Madison le hizo ver que de momento ella no tenía una respuesta para esa interrogante, primero porque no sabía absolutamente nada de esto y segundo porque aún no ha podido hablar con Davis y es que aunque ya salió de la casa, a Madison aún no le han hecho entrega de su teléfono celular. De ahí que sus respuestas aún no están influenciadas por el social media.

Los conductores del programa reconocieron, durante esta entrevista, el gran trabajo que Madison realizó dentro de la casa, en el que ella logró vencer su mayor temor: hablar en español. “Yo no hablo bien español” suele decir Madison, pero no por esto ha dejado de intentarlo, logrando así ser hoy por hoy una mejor versión de sí misma.

Sobre su amistad con Pepe Gámez, de momento Madison y Pepe se han mostrado muy ecuánimes, aunque ésta ha llegado a negar cualquier tipo de relación sentimental con éste. Muchos fans creen que ella se muestra reticente porque éste al salir ya vivió un primer encuentro con Aleida Núñez y hasta se les ha visto besarse en más de una ocasión.

¿Tendrá o no tendrá futuro Pepison?, para esta pregunta no tenemos una respuesta concreta, porque sus protagonistas, Pepe y Madison, se niegan a verse así mismos de esa forma, al menos de momento. Sin embargo, muchos creen que simplemente hay que darle tiempo al tiempo.

La Casa de los Famosos, una producción de Endemol Shine Boomdog para Telemundo, unadivisión de Banijay, está bajo la producción ejecutiva de Francisco “Cisco” Suárez, Vicepresidente Ejecutivo de Programación de Realities y Especiales en Horario Estelar de Telemundo, junto a Pancho Calvo como productor ejecutivo y Pablo Alonso como showrunner.

