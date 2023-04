Francisca en medio de las críticas por su pelo comparte unas poderosas palabras

Francisca ha hecho una poderosa publicación en su cuenta de Instagram. La presentadora dominicana de televisión envió un mensaje al mostrar unas fotos presumiendo su pelo afro y que podría estar relacionado con las múltiples críticas que ha recibido por este corte de cabello y por el reciente uso de extensiones para asistir a los Latin AMAs.

“Les voy a compartir unas palabras que me encantan: ‘Ser valiente muchas veces es tomar decisiones que no son aprobadas por los demás pero son las que tu voz interior te dice debes de seguir! El instinto es la voz de Dios en ti’”, escribió la presentadora de ‘Despierta América’.

Y es que muchas han sido las personas en redes sociales que no aprobaron en principio el cambio que ella decidió hacer en su look y que significó reconciliarse con su niña interior. Por meses muchos la han criticado por el corte, asegurando que luce mejor con el cabello lacio y liso.

Además, una nueva ola de mensajes negativos se levantó con el look que llevó a los Latin AMAs, donde decidió usar extensiones para lucir una melena larga y con trenzas tradicionales afros.

“¿Y qué sucedió con el show de aceptarte como eres y mostrarte genuina?” y “Yo no entiendo tanto yunyun con el pelo y el pelo y ahora sale así. Quien la entiende, entonces la frustración le duró poco, digo yo” fueron algunas palabras que le llegaron a decir.

Pero asimismo como hay quienes lanzan lapidarias críticas, hay personas que celebran que Francisca haya cambiado su look y que así como ahora luce su afro haya decidido usar trenzas. “Así es, tanto que sufren los frustrados de las redes. Yo tengo mi pelo rizo también y si me da mi gana me pongo trenzas, porque eso es un estilo protector para el cabello afro rizado. Tú sigue brillando y no le pares a los que en medio de su amargura tienen para destilar”, le dijo una de sus seguidores para defenderla y apoyarla en este momento.

