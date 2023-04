Francisca reaparece sin sus extensiones de cabello y sus seguidores opinaron

El pasado jueves 20 de abril la conductora Francisca sorprendió a la audiencia de los Latin American Awards, debido a que estaban celebrando una nueva edición y la dominicana asistió con un look que pocos esperaban ver, aunque lo cierto es que tuvo mucha receptividad.

Sin embargo, este lunes tras presentarse de nuevo en el programa ‘Despierta América‘ volvió a lucir como de costumbre, y una mejor manera de plasmarlo fue compartiendo una sesión de fotos realizada recientemente, que además tiene un gran mensaje que espera le pueda llegar a quienes la siguen a través de Instagram.

“Les voy a compartir unas palabras que me encantan. “Ser valiente muchas veces es tomar decisiones que no son aprobadas por los demás pero son las que tu voz interior te dice debes de seguir! El instinto es la voz de Dios en ti.” Feliz inicio de semana mi gente linda. A brillar 🌟”, fue el mensaje que acompañó las fotos compartidas.

A través de la aplicación de la camarita, varios de los usuarios se pronunciaron y es que aunque ella cortó su cabello el pasado mes de diciembre, aún sigue recibiendo comentarios negativos por la decisión que llegó a tomar en aquella oportunidad.

“Primeras fotos con afro que me encanta, se ve bella, el pelo tiene más forma”, “Así es, nada mejor que uno sentirse libre”, “Mi pregunta es, no te crece el cabello?”, “Está muy linda qué pelo tan precioso, me gusta”, “Ya cambia tu peinado por favor”, “Eres inspiración de valentía”, “Está mucho más bonita así con su pelo”, “Te ves hermosa”, “La cara preciosa, el pelo es el problema, no sé qué pastilla te tomaste cuando te cortaste ese pelo, te ves una señora masculina”, “Te ves bellísima”, “Qué bonita”, “Bella por fuera y por dentro”, “Yo te veo tan hermosa, en verdad”, “La segunda foto debería ir de perfil”, fueron algunas de las reacciones que se registraron en el post.

Sigue leyendo:

· Francisca comparte fotos de su hijo en Instagram, pero los comentarios se dividen en críticas y elogios

· Hijo de Francisca Lachapel sorprende con su rutina de ejercicios y los internautas opinan

· Francisca Lachapel y su hijo son criticados por la apariencia de su cabello tras la visita a la Casa Blanca