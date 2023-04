Juan Guaidó llega a Miami luego de ser expulsado de Colombia por el Gobierno de Petro

Este martes en la madrugada el líder opositor de Venezuela, Juan Guaidó, llegó a la ciudad de Miami luego de ingresar a pie a Colombia para reunirse con varios dirigentes en medio de la Cumbre internacional sobre la situación política venezolana, una iniciativa que impulsó el presidente colombiano Gustavo Petro para.

En horas de la mañana del lunes, el dirigente opositor salió de Venezuela por tierra para sostener varias reuniones en la ciudad de Bogotá con las delegaciones de Alemania, Argentina, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, España Estados Unidos, Francia, Italia, México, Noruega, Portugal, Reino Unido y el Alto Representante de la Unión Europea (UE). “Acabo de llegar a Colombia, de la misma manera que lo han hecho millones de venezolanos antes que yo, a pie”, dijo el dirigente en un comunicado.

Antes de que Guaidó llegara al país cafetalero, en las últimas horas corrió fuertemente el rumor de que se había refugiado en la Embajada de Francia en Caracas, aun así los voceros cercanos al dirigente desmintieron estas informaciones. En la horas de la tarde el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, Álvaro Leyva aseguró a los medios locales que Guaidó no estaba invitado a la cumbre y que había entrado de manera “inapropiada“ al país.

¿El canciller @AlvaroLeyva le está cumpliendo órdenes al narco régimen de Maduro para meter preso a Juan Guaidó? pic.twitter.com/36iNvAQhxN — Sofy Casas (@SofyCasas_) April 24, 2023

“No es que no quieran participar (…) no está invitado. Por ahí trascendió en algunas redes que lo había invitado, pero yo no conozco a Guaidó, no he tenido contacto con él y naturalmente, si no aparece corre riesgos”, dijo el representante de a diplomacia del Gobierno de Gustavo Petro.

Ante esta situación, el dirigente del chavismo, Diosdado Cabello, aprovechó la oportunidad y mencionó que el exdiputado huyó de Venezuela. “Sin ningún tipo de apoyo, ni siquiera de su partido politíco, tuvo que buscar la manera de huir de este país“, dijo Cabello.

De Bogotá a Miami

En horas de la noche fuentes internas del Gobierno de Gustavo Petro informaron que Guaidó se encontraba en el Aeropuerto Internacional El Dorado, en la capital de Colombia, esperando para abordar un vuelo con destino a Miami, Florida. De acuerdo a esas fuentes, esta sería una orden de expulsión del país por parte del mandatario de Colombia en medio de una cumbre internacional y la visita de Josep Borell, Alto Representante de la Unión Europea (UE).

Aun así, la Cancillería de Colombia desmintió durante la noche que haya dispuesto un avión para trasladar al líder opositor a Estados Unidos, alegando que el pasaje de avión ya había sido adquirido por Guaidó con anterioridad. “No es cierto entonces que el gobierno nacional haya dispuesto de un avión para trasladar al señor Guaidó a ese país. Migración Colombia se encuentra atenta a que ese viaje se produzca sin dilación alguna“, afirmó la Cancillería.

Por las amenazas directas a mi familia e hijas del régimen de Maduro, que se extendieron a Colombia, estoy tomando este vuelo. Hasta lograr elecciones libres en Venezuela continuaremos luchando. Mañana les daré más detalles. pic.twitter.com/atam1f4n6E— Juan Guaidó (@jguaido) April 25, 2023

Ahora en la mañana de este martes, Juan Guaidó, informó su llegada a Miami después de que la “persecución“ y las “amenazas“ del Gobierno de Nicolás Maduro se extendieron a Colombia. El dirigente denunció en el avión que su familia y su equipo de trabajo han sido amenazados por el gobierno de Nicolás Maduro.

“Luego de 60 horas de carretera para llegar a Bogotá, saltando la persecución de la dictadura, desafiando al régimen de Maduro, me están sacando de Colombia. La persecución de la dictadura se extendió“, dijo en un vídeo vídeo publicado en redes sociales.