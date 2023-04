Residentes de un condominio de estructura inestable en Florida tuvieron que ser evacuados

Los residentes de un condominio en Florida, cuyo nombre es Majestic Isle y está ubicado al norte de Miami, tuvieron que ser evacuados luego de una inspección de ingeniería que determinó que la estructura del edificio era inestable y, por tanto, insegura.

De acuerdo con un reportaje de The New York Times, el Majestic Isle se encuentra a millas de un lugar central en la historia de Florida y Estados Unidos: el edificio de condominios Champlain Towers South, el cual colapsó parcialmente hace casi dos años. Dicho incidente fue uno de los peores en la historia del país, pues dejó un saldo de 98 fallecidos.

A raíz del derrumbe del edificio Champlain Towers South, los residentes de Florida se han preocupado más por la seguridad de sus propios edificios. Asimismo, dicho suceso causó que funcionarios gubernamentales procedieran a examinar cientos de edificios, muchos de ellos construidos hace más de 50 años, para evaluar su estabilidad estructural y evitar más eventos similares.

El edificio de condominios Majestic Isle fue construido en 1960 y tiene 35 unidades habitacionales.

Brent Latham, alcalde de North Bay Village, advirtió que las evacuaciones no planificadas en Florida podrían continuar a medida que más edificios sean inspeccionados. “Esta es una buena noticia, porque no va a haber más tragedias”, dijo Latham, de acuerdo con reportes de The New York Times.

No obstante, Latham advirtió que dichas inspecciones podrían generar inconvenientes para los residentes e inquilinos, quienes son los más afectados por este tipo de situaciones.

Funcionarios de la ciudad están ayudando a los residentes evacuados a acomodarse en hoteles locales como medida temporal, pero Latham advirtió que el destino final de los edificios evacuados “está en las manos de los propietarios de los condominios, los cuales deben evaluar qué es lo que van a hacer”.

