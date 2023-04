Chiquibaby tras su regreso a Depierta América: “Gracias por el recibimiento”

Más de uno quedó sorprendido con la inesperada llegada de Chiquibaby a ‘Despierta América’ en Univision este martes. La presentadora de televisión que hace unos meses atrás salió de Telemundo regresó a ese canal que desde el año 2009, cuando ella comenzaba su carrera, la acompañó.

Así lo ha revelado la mexicana a través de una de las dos publicaciones que hizo en Instagram posando desde el programa matutino donde Karla Martinez, Francisca y Jomari Goyso fueron los encargados de recibirla.

“Today was a Good Day !! Nuestra visita a @despiertamerica Programa que me vio Crecer desde el 2009 que comenzaba mi carrera en TV a nivel nacional! Gracias a TODO El equipo por el recibimiento, a los que conocí, con los que ya había laborado y lo que son casi familia”, dijo Stephanie Himonidis en este video en el que recopila momentos que vivió desde el estudio de ‘Despierta América’.

La mexicana fue al show de Univision a presentar a su hija Capriblu y para hablar sobre muchos temas más, entre ellos su salida de la cadena Telemundo en noviembre del 2022. La conductora de televisión se refirió al hecho como ‘una oportunidad’, pues su salida del programa le ha permitido vivir más momentos con su familia.

“He estado de viaje… Ustedes saben que este trabajo a veces es muy intenso y yo con la radio y la televisión no tenía mucho tiempo de viajar. Entonces cuando me dan esta oportunidad en noviembre mi marido dice ‘hay que hacer lo que no podemos hacer’, entonces disfruté de unos viajecitos, de estar con mi esposo, mi familia y mi bebé”, expresó la mexicana con mucho amor.

Tras esta visita de Chiquibaby al show matutino de Univision los internautas quedaron sorprendidos y muchos hasta felices por poder ver de nuevo a la mexicana en televisión. Parte de ellos esperan que pronto se repita este momento para poder seguir disfrutando de ella en la pantalla chica.

