Anastasiya Kvitko exhibe sus curvas de frente y de espaldas en diminuto bikini blanco

“La Kim Kardashian rusa”, Anastasiya Kvitko, es una de las modelos que siempre deslumbra a sus seguidores de Instagram con su espectacular figura, la cual lució al natural y en bañador mientras se divertía en una tarde de sol y piscina.

Hace unos días, la exuberante rubia aprovechó su cuenta de Instagram para publicar unas fotografías donde exhibe sus curvas de frente y de espaldas para la cámara enfundada con un diminuto bikini color blanco que no puede contener del todo sus atributos delanteros y traseros.

“Disfrutando del buen clima ☀️”, es el epígrafe que incluyó al pie de las imágenes que han acumulado 354,000 corazoncitos rojos y casi 6,000 buenos comentarios.

Previamente, Anastasiya Kvitko compartió otras tres sensuales imágenes con el mensaje: “Olvidé publicar estas❄️”, demostrando que es amante de los animales al aparecer cargando a un perro en un bosque o montaña cubierto de nieve. Pero lo que más llamó la atención, es que la joven modeló con una minifalda a cuadros y un suéter blanco que dejó en total evidencia que no llevaba puesto sostén a pesar de las bajas temperaturas del lugar. View this post on Instagram A post shared by AK 🤍 (@anastasiya_kvitko)

