Verónica del Castillo no borrará mensaje de despedida a Rebecca Jones

Luego de haber sido duramente criticada, Verónica del Castillo afirma que no tiene intenciones de eliminar las palabras con las cuales le dio el último adiós a Rebecca Jones hace poco más de un mes.

La hermana de Kate del Castillo se reunió con varios medios y señaló que no le ve nada de malo al hecho de informar que la fallecida actriz quería utilizar medicina alternativa para mejorar su salud tras el cáncer que la aquejó hace unos años.

Aquí una parte de las palabras de Verónica: “Ya teníamos listo tu plan de rescate con médico en tu casa y nunca se pudo dar porque no te dejaron salir del hospital”. La cantante Cristina Eustace reaccionó en Instagram a las palabras de la hermana de Kate del Castillo con este comentario: “Pensé que era broma y no! Que terrible manera de hacer promoción”.

“Es mi desesperación de que la gente tenga una ayuda que me consta que funciona. Si eso les parece falta de tacto pues allá ellos. Si la familia de Rebecca no me ha reclamado yo no tengo por qué eliminar nada de mis redes sociales”, dijo Verónica.

Para finalizar, la actriz aseguró que su intención no sólo era expresar su dolor por el fallecimiento de su amiga, sino hacerle saber al público que existen otras alternativas que se pueden tomar para curar enfermedades.

