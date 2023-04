Madison Anderson reacciona a un video de cuando participó en el Miss Universo tras su triunfo en ‘La Casa de los Famosos’

Madison Anderson participó en la edición 2019 del Miss Universo, donde se quedó muy cerca de ser coronada como la soberana de la belleza universal. Quedó agarrada de la mano, una imagen muy tradicional del certamen, con Zozibini Tunzi, representante de Sudáfrica, quien finalmente se coronó como reina.

Anderson representó a Puerto Rico y obtuvo el título de primera finalista en este certamen donde la participación va mucho más allá de la noche final. Todo tipo de galas, apariciones y eventos deben pasar las representantes de cada país para llegar a la noche en que se decide a la soberana de la belleza.

En uno de esos momentos Madison Anderson habló sobre lo que a ella la hace una mujer imparable. La puertorriqueña, justamente, habló sobre el hecho de ganar o perder y ahora que conquistó la tercera temporada de ‘La Casa de los Famosos’ le recordaron ese momento y ella reaccionó.

“Lo que me hace una mujer imparable es que acepto mis derrotas tanto como mis victorias y que aprendo de mis derrotas. He aprendido que cuando hacemos eso traemos lo mejor y descubrimos nuestro verdadero potencial. Creo que encontré mi misión al hacerlo y eso me empodera”, dijo Anderson en aquel momento del 2019.

Ahora, al ver este video tras llevarse a casa los $200,000 dólares del premio del reality show de Telemundo, ella dice: “Eso se llama manifestación, manifestation baby, ¡lo hicimos!”, dijo con emoción la boricua.

El público reacciona a la victoria de Madison Anderson

Los internautas y fieles televidentes de ‘La Casa de los Famosos’ dividieron sus opiniones sobre la victoria de Madison Anderson. Muchos de ellos están felices por la boricua, pues la apoyaron durante semanas. Sin embargo, no todos están tan contentos y dijeron que el programa no era un concurso de belleza y que ella no mereció ganar.

“Ganadora de DORMIR Y HACER ABSOLUTAMENTE NADA”, “Ganó quién debía ganar. Qué alegría que una persona de tan lindos valores y principios, gane un concurso tan visto”, “Hay que llorar mucho para ganar este reality”, “Viva Madison!!! Felicidades!!! Te lo mereces”, “Telemundo ganó una actriz para llorar y llorar y llorar”, “Pepe el verdadero ganador”, “Hay que hacerse la víctima para ganar este programa”, “Pepe merecía este premio más que nadie, eso fue fraude esto no es concurso de belleza”, “Siempre creí en Madison, supe que sería una buena ganadora” y “Te regalaron ese premio, tu no te ganaste dicho por ti, tu no ganas nada”.

Sigue leyendo: