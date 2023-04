El drama no ha terminado: Arturo Carmona deja de seguir a Dania Méndez y ésta responde

Arturo Carmona y Dania Méndez fueron parte de La Casa de los Famosos 3. Dentro del reality demostraron tener mucha química e iniciaron un fallido romance. El actor fue señalado por la opinión pública por cómo intentaba controlar la manera en la que Méndez se relacionaba dentro de la casa con el resto de sus compañeros.

Telemundo 47, Área de la Bahía incluso cuestionó las acciones de Carmona lanzando la siguiente pregunta: “¿Estrategia o celos enfermizos?”. Yahoo Noticias también destacó una de las conversaciones que la influencer sostuvo con el ex de Alicia Villarreal en donde le dijo: “No me controles de esa manera”.

Por lo anterior la relación de éstos nunca llegó a buen término, sin embargo salieron de la casa siendo amigos con miras a seguirse conociendo una vez regresaran a la realidad. Durante las galas el trato siempre fue armonioso, pero muchos comentaba que Carmona se veía más centrado y con menos interés en relacionarse con Dania.

Sin embargo, así como el romance no pudo darse, parece que lo mismo pasó con la amistad. Durante un Live de Instagram la influencer desveló que Arturo Carmona había dejado de seguirla en Instagram. La cuenta de “Chismecito Channel” compartió un extracto del video en donde la mexicana tacha de inmadurez las acciones de Carmona y agrega lo siguiente:

“No quise preguntar, para qué, ya él tendrá sus motivos. Esperaba un mensaje o algo, pero ya él tendrá sus motivos. Estoy igual que ustedes… pero estoy con la mejor manera. Obviamente se me hace muy inmaduro que eso no se pueda platicar, pero también se me hace muy inmaduro pelear porque me dejó de seguir”.

¿Qué opinan los fans?

Ante el video compartido por “Chismecito Channel” en donde Dania Méndez tacha de inmadurez las acciones de Arturo Carmona, las fans no se han quedado calladas y muchas de éstas salieron en defensa del actor mexicano dejándole ver a ésta que muy probablemente él sólo está protegiéndose ante el desinterés amoroso que ella misma ha manifestado.

La persona con el usuario @RossV comentó: “No es inmadurez dejar de seguir, en especial si tiene amor propio. Todo lo que perturbe, se descarta antes de sufrir. Me imagino que no la pasa bien viendo sus videos. O sea”.

@Abiwandradre93 también agregó: “¿Y qué pretendía? si la dejó de seguir más que seguro es por algo. Yo creo que lo hizo por su paz mental, por su estabilidad emocional ya que el proyecto ya acabó y supongo que el quiere cortar de raíz y me parece magnífico, ya que el no la ve como amiga”.

Por su parte Arturo Carmona no se ha manifestado. El mexicano ha seguido con su vida, y gracias a sus historias de Instagram se sabe que éste se encuentra de vacaciones en México. También sigue agradeciendo los mensajes y regalos que sus fans aún le envían, aún cuando el reality llegó a su final.

Como mensaje final del programa de Telemundo, La Casa de los Famosos 3, Arturo Carmona compartió: “Que cada proyecto que termine canalizalo siempre de forma positiva, que todo lo vivido haya sido una gran experiencia de vida, pues puede que jamás lo vuelvas a vivir. Por algo te tocó vivir lo que en tiempo y forma sucedió. Que nada quede por ti”.

Sigue Leyendo más de La Casa de los Famosos aquí:

· Desde Puerto Rico y frente a Madison Anderson, Pepe Gámez confirma que es un hombre soltero

· Aleida Núñez pone un alto a quienes la culpan de que Pepe Gámez no ganara LCDLF 3

· A Madison Anderson, ganadora de ‘La Casa de los Famosos’, la recibieron como una reina en Puerto Rico