Jailyne Ojeda deja poco a la imaginación usando bikini de hilo en la piscina

Jailyne Ojeda puso a temblar las redes sociales gracias a un candente video que decidió compartir con sus 14.4 millones de fans de Instagram y que hizo delirar a más de uno.

En el clip que la modelo mexicana subió hace unos días, la jovenaparece nadando en una piscina, recostada sobre una paddle board, usando un bikini color lila tipo hilo dental que deja poco a la imaginación debido a que el bañador apenas cubre sus voluptuosas piernas y caderas.

Ante tan generoso gesto, cientos de fans no dejaron de llenarla de elogios y pedirle que publique más videos similares. Por el momento el contenido de la también influencer ha generado más de 726,000 visualizaciones.

“Te ves hermosa mi amor, la muñeca más bella del mundo”, “Maravillosas curvas” y “Eres un monumento de mujer”, son algunos de los halagos que le escribieron.

En otra publicación, Jailyne Ojeda aprovechó para subir una serie de postales donde posa con algunos atuendos que resaltan su figura, además de mandar un mensaje de reflexión.

“Todo el mundo quiere estar a tu alrededor cuando estás arriba 🔝 pero nunca olvides a aquellos que están ahí para ti incluso cuando estás deprimido y no tienes nada que ofrecer. Esas personas tienen un lugar especial en mi corazón 💙”, escribió al pie de las imágenes. View this post on Instagram A post shared by Jailyne Ojeda Ochoa (@jailyneojeda)

