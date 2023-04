Nueva York tiene el restaurante de carnes más antiguo de los Estados Unidos

Nueva York es hogar del restaurante de carne más antiguo, el cual se mantiene abierto en el mismo lugar desde que abrió sus puertas en 1868.

The Old Homestead Steakhouse, ubicado en la 9th Avenue de la ciudad de Nueva York ha estado sirviendo cortes de carne durante más de un siglo. De acuerdo con Mashed, cuando el restaurante empezó tenía solo cinco mesas y ahora es capaz de servir hasta 800 personas por servicio de cena.

En la entrada de The Old Homestead Steakhouse es posible ver a Annabell, una estatua de vaca que da la bienvenida al restaurante. Los clientes cenan cabinas rojas mientras escuchan música de jazz.

El antiguo restaurante se ha especializado en la carne de res. Según el sitio web de Old Homestead, el lugar es legendario por sus cortes de carne de res del tamaño de Texas USDA de primera calidad, ya sea su exclusivo solomillo, porterhouse o filet mignon.

Si bien ha crecido, el restaurante de 150 años no ha cambiado mucho en cuanto a la calidad del servicio de alimentos que ofrece. “Los clientes vienen aquí por una razón: cortes gigantescos de carne de res añejada en seco de primera calidad… Saben que están obteniendo cantidad y calidad”, dice Greg Sherry, uno de los copropietarios del restaurante.

Bistecs gigantes

“Por pura cantidad, nada puede vencer a Homestead. Cuando pides un bistec para dos, llega un bistec prodigioso, más grueso que la guía telefónica de Manhattan y el doble de pesado”, señala la escritora culinaria Ruth Reichl en una crónica sobre el Old Homestead Steakhouse para The New York Times.

Carne Kobe y Wagyu

Los hermanos Sherry, actuales copropietarios del restaurante, han sido pioneros en la industria de la carne, ayudaron a los japoneses en el cumplimiento de las normas del USDA para que se levantara la prohibición de importar carne de Kobe y traer este tipo de carne de vacuna importada a territorio estadounidense.

Las relaciones en Japón permitieron que Greg obtuviera acceso a Prized Wagyu, vendido solo en subastas especiales en Japón, convirtiéndose en el único restaurador o proveedor de carne extranjero al que se le permitió participar en estas subastas exclusivas.

Old Homestead puede ofrecer a sus clientes carne Wagyu, una costosa carne de res japonesa, apreciada por su sabor, jugosidad y suavidad.

Negocio familiar

Desde hace 70 años, The Old Homestead Steakhouse se convirtió en un negocio familiar cuando Harry Sherry, abuelo de los actuales propietarios y hermanos Greg y Marc Sherry, compró el establecimiento después de haber comenzado como lavaplatos en el restaurante.

Los actuales propietarios al igual que su abuelo, comenzaron desde cero como lavaplatos, ayudantes de camarero y asistentes de preparación de alimentos, aun cuando tienen títulos en la industria de la restauración y la hospitalidad.

La familia de Old Homestead ha sido muy protectores con su marca, por ello han rechazado varias ofertas comerciales para franquiciar. Aunque el restaurante ya se ha extendido a otros dos lugares, ambos en casinos: uno en Atlantic City y otro en Las Vegas.

